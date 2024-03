Dopo vent'anni partono i lavori nelle palestre del liceo Socrate. Finiranno entro aprile

Dopo vent’anni di attesa al liceo classico e scientifico Socrate, in via Padre Reginaldo Giuliani, sono partiti i lavori per il rifacimento delle due palestre dell’istituto. Ad annunciarlo è il delegato dell’edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, che ha effettuato un sopralluogo al liceo con la consigliera comunale del Pd, Valeria Baglio.

I lavori nelle palestre del liceo

Gli interventi sono stati finanziati con oltre 130mila euro dalla Città metropolitana, è previsto il rifacimento dell’intera pavimentazione delle due palestre e dell’impiantistica idraulica ed elettrica. Saranno, inoltre, rifatti gli spogliatoi e i bagni. I lavori dovrebbero completarsi entro la fine del mese di aprile, così da permettere agli studenti di avere a disposizione, per l’ultimo periodo dell’anno scolastico, gli impianti sportivi. “Si tratta di interventi attesi da tempo da tutti i ragazzi e dal personale scolastico – spiega Parrucci – e che sono stati voluti dal sindaco Roberto Gualtieri”. Quelli nelle palestre del Socrate sono solo una parte dei tanti lavori di cui gli istituti della Capitale avrebbero bisogno, come sottolineato anche dalla consigliera Baglio: “Gli interventi da fare sono tanti, non solo al Socrate, ma in tutte le scuole di Roma, sia per gli studenti che per chi lavora ogni giorno nei nostri istituti”.

Le condizioni delle scuole di Roma

Sulle preoccupanti condizioni di alcuni istituti della Capitale aveva lanciato un allarme la Uil, stilando un report in cui si segnalavano rifiuti abbandonati, bagni distrutti, controsoffitti crollati e scale antincendio bloccate. “Si tratta di situazioni che in alcuni casi – aveva spiegato il sindacato – rappresentano un vero e proprio rischio igienico e per la sicurezza di studenti, insegnanti e di tutto il personale scolastico. Scuole che crediamo andrebbero sottoposte a importanti opere di ristrutturazione e manutenzione, prima che dall’emergenza si passi alla tragedia”. La Città metropolitana ha risposto di aver avviato, a novembre, i cantieri per 175 interventi prioritari negli istituti superiori di Roma, che prevedono lavori di consolidamento strutturale, rifacimento delle facciate, impermeabilizzazione dei tetti e investimenti per il rifacimento degli impianti, per ottenere il certificato di prevenzione incendi (Cpi).