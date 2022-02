Non c'è pace per il nido di Garbatella: due furti in quattro giorni. Allertato il prefetto  

Due incursioni in nemmeno una settimana. Al nido Villaggio nel Bosco, in via Rocco da Cesinale, tra i lotti popolari della Garbatella storica, mamme e papà non ne possono più. Ieri i bimbi sono stati costretti a rimanere a casa, con annessi disagi specie per i genitori che lavorano, perché gli operatori della Multiservizi dovevano pulire e sanificare i locali dopo l'ennesimo attacco di ladri che sembrano aver preso di mira l'asilo.

Stavolta è toccato alle macchinette del caffè, svuotate, ai contenitori delle salviette umidificate, alle felpe, portate via. Gli agenti della polizia locale dell'VIII gruppo Tintoretto sono intervenuti sul posto confermando l'avvenuta irruzione e il furto. Solo nella notte tra mercoledì e giovedì scorso ignoti erano entrati forzando l'ingresso, rubando un po' di tutto e non paghi defecando dentro la scuola. Mamme e papà si sfogano sui social. "Possibile che non si riescano a mettere delle telecamere?" chiede Cinzia M. "Ci sono ma qualcuno ha tagliato i fili" risponde Valentina F.

Un fenomeno diffuso quello dei ladri-vandali nei nidi, che nel tempo ha colpito più strutture sul territorio, tanto da allertare lo stesso municipio VIII. "Abbiamo posto la questione al tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica - spiega a RomaToday il presidente Amedeo Ciaccheri - sono stati attenzionati Prefetto e forze dell'ordine". Polizia e carabinieri hanno assicurato più controlli.

Una presenza capillare di pattuglie, anche di notte, potrebbe, oltre a cogliere sul fatto ladri e vandali potrebbe avere un effetto dissasuasivo. O almeno questa è la speranza. Non si parla al momento di nuove telecamere di videosorveglianza. La competenza in questo caso, lo ricordiamo, è del dipartimento capitolino Lavori pubblici. Allo studio del municipio invece l'installazione di nuovi sistemi di allarme. La sicurezza negli spazi scolastici dei bambini sarà poi oggetto di un atto che la maggioranza metterà al voto in Consiglio municipale.