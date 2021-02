Piano freddo, a Garbatella altri posti letto: "È la terza struttura che apriamo nel Municipio"

Croce Rossa e Municipio hanno messo a disposizione un altro locale per i clochard, questa volta nel centro anziani della Garbatella

Un letto ed un pasto caldo per le persone senza fissa dimora. Nei locali del centro anziani di via del Pullino, a pochi passi dalla fermata metropolitana di Garbatella, è stata messa a disposizione una nuova struttura per i clochard.

La nuova struttura

“In previsione del nuovo e pericoloso calo delle temperature, previsto nelle prossime ore - ha spiegato il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri - abbiamo fatto quadrato con la Croce Rossa Italiana e tutta la rete di volontariato che è cresciuta in questi mesi, per mettere a disposizione altri 13 posti letto”.

Nel centro anziani

Nello spazio possono trovare ristoro uomini e donne segnalati dai servizi sociali del Municipio e dalle unità di strada di CRI, Caritas e Sant’ Egidio che sostengono questo progetto. I locali del centro anziani di via Giacinto Pullinosi sommano a quelli già attiviti a dicembre presso l’IPAB San Michele, a Tor Marancia e negli spazi messi a disposizione, a fine dicembre, dalla Comunità di Base di San Paolo, sull’Ostiense.

Quaranta posti letto nel municipio

“E’ una goccia nel mare rispetto alle migliaia di persone in strada ancora senza alternativa” ha sottolineato Ciaccheri, che ha rivolto anche un appello al Comune a darsi da fare, per moltiplicare gli interventi a sostegno delle persone senza fissa dimora. “Si può fare” ha concluso il minisindaco. Nel Municipio VIII ora, grazie alle sinergie attivate, ci sono una quarantina di posti letto a disposizione di chi non ha un posto dove andare a dormire.