Garbatella festeggia i suoi 102 anni. Ecco gli eventi in programma

Visite guidate, presentazioni di libri, trekking urbani, esposizioni artistiche e fotografiche, attività per bambini, spazi creativi aperti tra i lotti popolari del quartiere. A Garbatella è festa per i 102 anni dalla fondazione del quartiere. Di seguito il programma di eventi organizzati dal municipio VIII per i giorni 18, 19 e 20 febbraio.



Venerdì 18 Febbraio

10,00 P.zza Brin si dà inizio alla festa con la Banda musicale del Corpo di polizia locale di Roma Capitale – contributo delle alunne e degli alunni della scuola G. Moscati (IC Padre Semeria)

a seguire

17,30 Approdo – Porto Culturale Sicuro via G.B.Magnaghi 12 “L’Approdo in Festa – insieme per festeggiare e crescere ancora” eventi, incontri, letture, laboratori, mostra fotografica su un anno di partecipazione.

18,00 Casetta Rossa, via G.B. Magnaghi 14 “Johnny Palomba presenta Recinzioni. Le serie” l’ultima raccolta di Johnny Palomba dedicata alle serie TV più famose di ieri e di oggi.

Mostre/Esposizioni

10-20 esposizione Mostra ATER “Garbatella 1920: le origini del quartiere attraverso i documenti dell’archivio storico dell’Ater” Hub Culturale Moby Dick - Via Edgardo Ferrati, 3

17-19 via Massaia 23/b Esposizione “Garbatella e dintorni” con opere di T. Bartolini, P. Bracaglia, L.Franco, G.Ingrassia, Anna K., R. Loreti, L. Palmarocchi, M.Panella, B. Partis P. Perticari, M. rocchi, M.Rubini, S.Scacchi, A. Siesti, P. Volpicella (a cura di Mauro Rubini)

16-20 Blocco 13 “Aggetto Continuo” di Roberto Piloni” (a cura di Carlo Alberto Bucci)

11-13 e 16,30 – 18,30 Spazio Creativo Cosarte – via N. Da Pistoia, 18 Mostra collettiva di disegni “La forza del Segno” (a cura di Simona Gloriani)

10-13 15 -19 SIC12 Artstudio – via F. Negri 65 mostra “L'Art Brut nella collezione Giacosa-Ferraiuolo” per prenotare: sic12artstudioroma@gmail.com

16-20 apertura straordinaria della Galleria 10b Via S. Lorenzo da Brindisi, 10b

Garbatella IMAGES – esposizione fotografica negli spazi comuni dei lotti 5, 55, 30, 24

Sabato 19 Febbraio

H 10,30-12 passeggiata per bambin* tra i lotti di Garbatella e letture ad alta voce con l’associazione Strafacendo. Partenza da Piazza Sauli – per iscrizioni: strafacendo.aps@gmail.com

H 10,30 passeggiata per i lotti tra le lenzuola stampate di Garbatella IMAGES a cura di 10b Photography con Claudio D’Aguanno e Francesca Romana Stabile. Partenza da Piazza Brin – per iscrizioni: assessoratocultura.mun08@comune.roma.it

H Tra le 11 e le 18 “Artisti in via – Garbatella in live painting su via Nicolò da Pistoia” di fronte allo spazio espositivo Cosarte

H 16,30 Stradabanda suona per le vie di Garbatella

H 18,00 Moby Dick – via E. ferrati, 3 incontro “Garbatella tra le pagine: parole e immagini che raccontano un quartiere” con Piero Patacci (autore del libro "Guida ai comignoli della Garbatella") Gianni Rivolta (autore, tra gli altri dell'almanacco "Garbatella 100. Il racconto di un secolo"), Giuseppe Cerasa (ex capo redattore della cronaca di Roma di Repubblica e attuale direttore delle guide di repubblica), Luana Troncanetti (autrice del libro "Omicidio alla Garbatella: Un nuovo caso per l'ispettore Proietti") Maria Ginzburg (autrice del mural "Urban Fragments" alla metro Garbatella) modererà l'incontro la giornalista Francesca Vitalini.

Mostre/Esposizioni:

H 16-20 esposizione Mostra ATER “Garbatella 1920: le origini del quartiere attraverso i documenti dell’archivio storico dell’Ater” Hub Culturale Moby Dick - Via Edgardo Ferrati, 3

H 10-18 esposizione Mostra ATER “Garbatella 1920: le origini del quartiere attraverso i documenti dell’archivio storico dell’Ater” Hub Culturale Moby Dick – Coworking Millepiani – via N. Odero, 13

H 17-19 via Massaia 23/b Esposizione “Garbatella e dintorni” con opere di T. Bartolini, P. Bracaglia, L.Franco, G.Ingrassia, Anna K., R. Loreti, L. Palmarocchi, M.Panella, B. Partis P. Perticari, M. rocchi, M.Rubini, S.Scacchi, A. Siesti, P. Volpicella (a cura di Mauro Rubini)

H 16-20 Blocco 13 “Aggetto Continuo” di Roberto Piloni” (a cura di Carlo Alberto Bucci)

H 11-13 e 16,30 – 18,30 Spazio Creativo Cosarte – via N. Da Pistoia, 18 Mostra collettiva di disegni “La forza del Segno” (a cura di Simona Gloriani)

H 10-13 15 -19 SIC12 Artstudio – via F. Negri 65 mostra “L'Art Brut nella collezione Giacosa-Ferraiuolo” per prenotare: sic12artstudioroma@gmail.com

H 12-20 apertura straordinaria della Galleria 10b Via S. Lorenzo da Brindisi, 10b

Garbatella IMAGES – esposizione fotografica negli spazi comuni dei lotti 5, 55, 30, 24

Domenica 20 febbraio

H 10,00-12,15 visita a Convitto Vittorio Locchi – via Carlo Spinola visite da 45 minuti

Ingressi: h 10,00 - h 10, 45 - h 11,30 per richiesta informazioni scrivere a assessoratocultura.mun08@comune.roma.it fino alle ore 14 di venerdì 18 Febbraio (max 15 persone a turno)

H 10,30 appuntamento alla metro Garbatella “Garbatella e la street art: trekking urbano” con Ass. culturale “KeepIT” per iscrizioni: assessoratocultura.mun08@comune.roma.it

Mostre/Esposizioni:

H 10-18 esposizione Mostra ATER “Garbatella 1920: le origini del quartiere attraverso i documenti dell’archivio storico dell’Ater” Hub Culturale Moby Dick – Coworking Millepiani – via N. Odero, 13

H 16-20 Blocco 13 “Aggetto Continuo” di Roberto Piloni” (a cura di Carlo Alberto Bucci)

H 10-13 SIC12 Artstudio – via F. Negri 65 mostra “L'Art Brut nella collezione Giacosa-Ferraiuolo” per prenotare: sic12artstudioroma@gmail.com

Garbatella IMAGES – esposizione fotografica negli spazi comuni dei lotti 5, 55, 30, 24