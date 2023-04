La festa del primo maggio nel municipio VIII: le iniziative in collaborazione con Slow Food

Lunedì 1° maggio in occasione della festa del lavoro il municipio VIII di Roma ha organizzato una giornata ricca di eventi fra talk, laboratori e un pranzo popolare.

La giornata inizierà alle ore 11:00 in Cironvallazione Ostiense Squadre Centrale (tra via M. Camperio e via C. Citerni) con l'incontro dal tema "Diritto al cibo. Il vero valore di ciò che mangiamo". A seguire, alle ore 12:00 il laboratorio di pittura rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni a cura del gruppo educazione Slow Food Roma.

Alle ore 13:00 si terrà un pranzo popolare organizzato in collaborazione con l'associazione Slow Food. La giornata di festa terminerà con un altro laboratorio che metterà alla prova i bambini (dai 6 ai 10 anni) nell'indovinare la frutta e la verdura utilizzando soltanto il tatto.