Si conoscono in una caffetteria e organizzano lì la festa di matrimonio: "Drink e taglieri per tutti"

In quel bar si erano conosciuti la prima volta e lì hanno deciso di organizzare anche la festa per il loro matrimonio. E così, sabato 25 maggio, il bar Kafejo in piazza Michele da Carbonara è diventato il luogo in cui due giovani sposi, Eleonora e Daniele, hanno festeggiato il loro “sì” più importante insieme a una cinquantina di invitati, a cui si sono uniti anche numerosi passanti, attirati dalla folla, dalla musica dal vivo e dal desiderio di portare i propri auguri agli sposi.

Galeotto fu il Kafejo

A raccontare l’insolita festa di matrimonio è Maurizio Tagliani, titolare del locale: “Eleonora e Daniele si sono conosciuti qui – spiega – e sempre qui, nella mia caffetteria, hanno deciso di sposarsi. Mi hanno chiesto di organizzare qui il ricevimento perché ci tenevano a portare amici e parenti nel luogo in cui si sono innamorati”. La festa è iniziata all’una e mezzo di pomeriggio ed è finita intorno alle sei. Il menù? “Mozzarella di bufala con pomodori, verdure gratinate e i nostri classici taglieri che tanto piacciono ai due sposi. Da bere ognuno ha preso quel che voleva”. E gli auguri ricevuti da Eleonora e Daniele sono andati ben oltre quelli degli invitati.