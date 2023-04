La Festa della Liberazione alla Garbatella: tutte le iniziative

Domenica 23 aprile 2023 le strade e le piazze della Garbatella saranno teatro della Festa della Resistenza, giornata in cui si svolgeranno diverse iniziative a cure dell'ottavo municipio.

Partner e protagonisti dell'iniziativa l’Archivio Flamigni, il Teatro Palladium e la Biblioteca Hub Culturale Moby Dick che affacciano su piazza Bartolomeo Romano, e la piazza Damiano Sauli con percorsi guidati sulla memoria territoriale in giro per il quartiere. Nella giornata di festa si svolgeranno spettacoli musicali e concerti, iniziative per famiglie e in piazza Damiano Sauli una “Pastasciutta della Liberazione” (piazza Damiano Sauli).

Gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento di posti. Per i laboratori gli incontri per ragazze e ragazzi la prenotazione è obbligatoria allo 060608.