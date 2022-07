Garbatella piange il pasticcere fotografo Enzo Gori, una vita tra pastarelle e ricerche sul quartiere

Garbatella piange il suo storico pasticcere, Enzo Gori. Una vita dietro al bancone dell'omonima pasticceria sulla circonvallazione Ostiense che dal 1959 al 2015 ha sfornato panettoni, colombe e pastarelle romane della tradizione per generazioni e generazioni di piccoli e grandi del quartiere.

Come spesso accade, sono i social ad allertare i residenti. "Una notizia tristissima, pochi minuti fa è morto Enzo Gori" si legge sul gruppo Facebook di quartiere. A seguire centinaia di commenti tra condoglianze e ricordi personali. Lo storico negozio si trovava proprio accanto alla chiesa di Santa Galla. Oggi è ancora aperto, con la vecchia insegna degli anni '50 "pasticceria", ma è stato rilevato da una giovane pasticcera nel 2015. Si chiama "Nero Vaniglia".

La passione per le foto e per Garbatella

Gori non era conosciuto solo per le sue prelibatezze. La sua bottega era anche una vera e propria galleria fotografica. Per più di 40 anni ha raccolto centinaia di fotografie del suo quartiere per testimoniarle la nascita e lo sviluppo. Una parte vennero raccolte nel libro "Garbatella mia", con il testo scritto di Gianni Rivolta. Venne presentato al teatro Palladium alla presenza dell'allora sindaco Valter Veltroni.

I funerali si terranno giovedì 21 luglio alle ore 11 presso la chiesa di Santa Galla.