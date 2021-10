Elezioni Municipio VIII: tutti i consiglieri eletti

Ha ottenuto il 70% delle preferenze, accreditandosi come il presidente più votato al secondo turno di elezioni. Una vittoria netta che consente ad Amedeo Ciaccheri ed alla coalizione di centrosinistra di restare alla guida del Municipio VIII. Ecco come sarà composto il parlamentino di via Benedetto Croce.

Consiglieri: quanti sono e come vengono ripartiti

Negli enti di prossimità, va premesso, i consiglieri che siedono nei banchi dell’aula, sono in tutto venticinque. Un posto spetta però al Minisindaco. Alla maggioranza invece vanno 15 seggi e 9 all’opposizione, numero che include anche i candidati alla presidenza del centrodestra, del M5s e della Lista Calenda.

Il gruppo più numeroso

Il gruppo più consistente che va ad affollare i banchi di via Benedetto Croce è quello del Partito Democratico. In gran parte si tratta di consiglieri che provengono dall’esperienza dell’ultima amministrazione municipali. Eleonora Talli è risultata la più votata nell’ambito del partito. Il secondo posto è quello di Alessandra Aluigi, già assessora alle politiche sociali della giunta Ciaccheri. Segue Flavio Conia, il presidente uscente della commissione cultura. Altri eletti, in ordine sparso sono Giovanni Fasiello, che esordisce in consiglio insieme a Valchiria Vittori. Si confermano invece Luca Gasperini, Samuele Marcucci ed Umberto Sposato, il decano dell’Aula.

Gli altri eletti nel centrosinistra

Nel campo del centrosinistra ci sono anche altri sette consiglieri eletti. Due nella civica di Gualtieri, vale a dire Roberto Falasca e Massimo Nanni. Invece la lista “Sinistra Civica Ecologista” elegge cinque consiglieri, tra cui due ex assessore. Si tratta di Francesca Vetrugno, che con la giunta Ciaccheri aveva la delega alla Scuola, e Paola Angelucci, assessora sia con la presidenza di Andrea Catarci che con quella di Amedeo Ciaccheri. Altri eletti sono Maya Vetri, risultata la più votata della lista, Iacopo Nunziato e Michele Marini.

I consiglieri dell'opposizione

Tra le fila dell’opposizione, sono stati eletti Alessio Scimè, il candidato del centrodestra che è giunto al ballottaggio, Simonetta Novi della Lista Calenda ed il candidato pentastellato Marco Merafina, che si conferma quindi dopo l’esperienza nella consiliatura appena terminata . Nel campo del centrodestra vengono eletti solo rappresentanti di Fratelli d’Italia, vale a dire Franco Federici, Lorenzo Mevi, Maurizio Buonincontro e Sabrina Vicino. Quest’ultima è l’unica alla prima esperienza amministrativa nel partito di Giorgia Meloni. Per il Movimento 5 stelle è stato eletto Matteo Bruno mentre nei banchi destinati alla lista Calenda siederà, con Simonetta Novi, anche Caterina Benetti.