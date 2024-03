Fosse Ardeatine, il municipio VIII lancia il corteo per gli 80 anni dall'eccidio

Si intitola “335 semi che germogliano ancora” il corteo organizzato dal municipio VIII in occasione degli ottant’anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine. Un’iniziativa a cui parteciperanno le scuole e le associazioni del quartiere, l’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia), l’Aden (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) e l’Anfim (Associazione nazionale famiglie italiane martiri).

Il percorso del corteo per le Fosse Ardeatine

Il corteo, che si snoderà per le strade del municipio partirà martedì 26 alle ore 9,30 da piazza di Sant’Eurosia per raggiungere il sacrario delle Fosse Ardeatine, dove il 24 marzo del 1944 i nazisti uccisero 335 persone, in risposta all’attentato partigiano di via Rasella, in cui persero la vita 33 soldati tedeschi. Nel corso della settimana che precede l’iniziativa, inoltre, si sono tenuti diversi laboratori creativi, con la realizzazione di allestimenti che sfileranno lungo il corteo.

Le parole del presidente del municipio

“Per gli ottant’anni delle Fosse Ardeatine – spiega il minisindaco Amedeo Ciaccheri – il nostro municipio, che negli anni si è contraddistinto per i percorsi per la Memoria, rilancia ancora una volta il corteo che ormai storicamente ricorda l’eccidio e i martiri attraversando le strade di Garbatella e Tor Marancia. Come negli anni passati, le scuole saranno le protagoniste di questa manifestazione insieme alle associazioni della memoria e ai singoli cittadini. Il 26 marzo torneremo in strada con un corteo ormai divenuto storico che si concluderà alla presenza del sindaco Gualtieri e dell’intero Consiglio comunale. Sarà un’occasione perché Roma onori il martirio dei 335 trucidati delle Fosse Ardeatine con la deposizione di una lapide commemorativa”.