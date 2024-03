Consultorio di Garbatella, municipio contro la Regione: "Servizio essenziale che va riattivato"

Dallo scorso ottobre il consultorio di largo delle Sette Chiese, punto di riferimento per i quartieri Ostiense e San Paolo, è stato privato dei servizi di ginecologia e ostetricia, spostati nella sede di via dei Lincei a Tor Marancia, e ridotto a solo centro vaccinale per i bambini sotto i 12 mesi. Una decisione che, come spiega l’assessora alle Politiche sociali del municipio VIII, Alessandra Aluigi “sta creando grandi disagi nel territorio, perché il consultorio di via dei Lincei è più difficile da raggiungere e perché, di fatto, si è privato un quadrante intero non solo di prestazioni sanitarie, ma anche una serie di servizi come gruppi di sostegno per l'allattamento, iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e integrazione socio-sanitaria”.

L’appello alla Regione

Come sottolinea Aluigi, i servizi di ginecologia e ostetricia sono stati spostati da largo delle Sette Chiese per mancanza di personale. Da qui l’appello del municipio alla Regione, affinché doti la struttura del personale necessario per far ripartire le prestazioni: “Avremmo bisogno, come minimo di una ginecologa e di un’ostetrica, non è una richiesta impossibile – spiega l’assessora -. Abbiamo già inviato diverse comunicazioni alla Regione, ma non abbiamo mai avuto risposta. Come municipio non intendiamo arretrare, continueremo la battaglia per restituire al territorio il consultorio di largo delle Sette Chiese”. Il municipio ha anche organizzato, giovedì 14 alle 18.30, un’assemblea pubblica sulla struttura, al Coworking Millepiani in via Odero 13, con sindacati, consiglieri regionali e municipali, esponenti delle associazioni e portavoce dei movimenti di cittadinanza per la tutela dei consultori.

“La situazione dei consultori desta ormai preoccupazione – sottolinea il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri – per quelle che sono le scelte della Regione Lazio. Il consultorio di largo delle Sette Chiese ha visto depotenziare diversi servizi nel corso di quest’ultimo periodo ed è stato oggetto di una mobilitazione dal basso per la tutela di questo luogo essenziale per tutta la comunità territoriale. Servono risorse umane e finanziarie per sostenere un servizio che è anche un punto di riferimento per il welfare familiare fondamentale a cui non vogliamo rinunciare. Abbiamo cercato un'interlocuzione con il presidente Rocca, perché siamo molto preoccupati, ma purtroppo non c'è stato alcun tipo di risposta. Invieremo una lettera aperta alla Regione per presentare, di nuovo, questa situazione, che purtroppo non riguarda solo il consultorio di largo delle Sette Chiese ma molte altre strutture”.

Le parole degli attivisti

Sulla questione è intervenuto anche il collettivo in difesa del consultorio di Garbatella, San Paolo e Ostiense, che ha organizzato per il 20 marzo alle 16.30 in piazza Damiano Sauli un’assemblea pubblica: “ La tenace lotta per la riapertura del consultorio di largo delle Sette Chiese non si ferma – si legge in una nota -. Nelle scorse settimane abbiamo incontrato per la seconda volta la responsabile di tutti i consultori e il direttore generale della Asl Roma 2. Abbiamo voglia e necessità di raccontare a gran voce cosa ci è stato detto, qual è la situazione ad oggi de l consultorio di largo delle Sette chiese e quali sono le prospettive sia per questo nostro presidio territoriale che per il resto dei consultori familiari cittadini . Ma c’è di più. La tenace lotta per il consultorio non si ferma anzi, si estende. La battaglia che stiamo conducendo ci porta infatti a dire che la demolizione dei consultori familiari cittadini, voluta e scelta, è la stessa demolizione che nella nostra regione da anni subiscono i Centri di salute mentale, primo riferimento gratuito per i cittadini con disagio psichico”.

L’altra emergenza

Il consultorio di largo delle Sette Chiese non è l’unica struttura sanitaria a essere in difficoltà a causa della carenza di personale. Anche al Centro tutela della salute mentale e riabilitazione in età evolutiva (Tsmree) di viale Leonardo da Vinci i servizi arrancano. “In questo modo – sottolinea Aluigi – si produce un grave danno nei ragazzi, nelle ragazze e nelle loro famiglie. Andando ulteriormente ad ampliare il divario tra chi può rivolgersi alla sanità privata e chi no”.