"Natale per tutti": l'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio per i più bisognosi

La Comunità di Sant'Egidio scende in piazza con l'iniziativa "Natale per tutti". L'obiettivo è quello di regalare ai più bisognosi e alle persone in difficoltà delle festività più felici possibili.

Per l'occasione di solidarietà sarà possibile fare una donazione oppure portare dei regali ai centri di raccolta della Comunità di Sant'Egidio. Si potranno donare: sciarpe, cappelli di lana, guanti, scaldacollo, foulards, torce, carte da gioco, giochi tascabili, borse, cinture, radioline, giocattoli ma anche oggetti alimentari come dolcetti natalizi e cioccolatini.

Ecco dove poter donare: