Dopo 40 anni chiude una storica libreria di Garbatella

"Con la morte nel cuore vi annunciamo la chiusura dopo più di 40 anni di onorata carriera, della piccola libreria di quartiere La tana del libro". A dare l'annuncio sui social è la proprietaria Alessandra. Fino al 30 giugno applica sconti fino al 70% sui libri presenti nel piccolo negozio al civico 243 della circonvallazione Ostiense. Ma per il quartiere non c'è molto da gioire. Una bottega considerata storica a Garbatella, con tanti clienti affezionati.

"Ti sono vicina, a ruota stiamo chiudendo tutti, io resterà ma ancora per poco" scrive Deborah, tra i tanti commenti social che accompagnano l'annuncio della proprietaria. "Mi dispiace moltissimo, sarà una grande perdita per tutti noi che abitiamo in questo quartiere" scrive Rosalba. Segue Paola: "È veramente una grave perdita per il territorio, mi dispiace tantissimo. Sono cresciuta con i vostri libri". E ancora Alessia: "Sono molto addolorata. Il quartiere perde una piccola ma fondamentale attività, che nel mio piccolo ho sempre cercato di sostenere".

"Un tavolo per le librerie di quartiere"

Vicino alla proprietaria anche l'VIII municipio. "È un segnale di allarme, come questa libreria e tante altre librerie della nostra città stanno soffrendo una crisi economica e di settore inedita" commenta il presidente Amedeo Ciaccheri. "Serve un'inversione di tendenza per cui chiederemo al sindaco Gualtieri, all'assessora Lucarelli e all'assessore Gotor, l'apertura di un tavolo straordinario cittadino a sostegno delle librerie di quartiere, luoghi privati che svolgono una funzione pubblica essenziale per la nostra città. Accanto ai municipi va promosso uno sforzo straordinario della città per sostenere le librerie di quartiere".