Casetta Rossa, un quadro per i diritti: “La vendita finanzierà iniziative solidali”

In libertà ed in prigionia ha combattuto per i diritti negati. Con la sua arte e la sua penna, si è dedicata alla causa del popolo curdo. Ed ora, Zehra Doğan, ha deciso di mettersi a disposizione anche della Garbatella.

Il quadro in vendita

L’artista curda ha donato un suo quadro a Casetta Rossa. Lo ha realizzato la scorsa estate, in occasione di una sua visita allo spazio sociale di via Giovanni Battista Magnaghi. Ed è stato messo in vendita perché, col suo ricavato, si possa continuare a lavorare per garantire i diritti. In questo caso delle persone che stanno pagando un caro prezzo al nuovo Coronavirus.

Il ricavato

Casetta Rossa ha infatti deciso di vendere l’opera di Zehra. Chi fosse interessato ad acquistarlo può mandare un’email a info@casettarossa.org. Il prezzo di partenza è stato fissato in diecimila euro. “E’ un quadro per i diritti di chi sta soffrendo la crisi pandemica – ha spiegato lo spazio sociale di Garbatella. Ed i fondi saranno pertanto impegnati per sostenere “le svariate attività di solidarietà quotidiana della Casetta Rossa”. Ed anche per l'avvio del progetto partecipato del Parco Inclusivo.

Chi è Zehra Doğan

Zehra Doğan è una giornalista ed una delle più apprezzate artiste del panorama contemporaneo. Nel 2010 ha cofondato l’agenzia di stampa JINHA che ha diretto fino alla sua incercerazione, avvenuta a Nusaybin. Imprigionata per una vignetta pubblicata su Twitter, è stata condannata a 2 anni e 9 mesi di reclusione.

In carcere ha fondato una redazione giornalistica interna al carcere ed a realizzare delle opere con il materiale a sua disposizione. “Spesso nei suoi lavori – si legge in una nota di Casetta Rossa - troviamo curcuma, caffè, cenere di sigaretta, sangue mestruale e altri residui organici”. A Doğan, giudicata da ArtReview una dei 100 artisti contemporanei più influenti, lo Street artist Banksy ha dedicato un enorme murale a New York.