Inaugurata Casa dell'Acqua di Acea al mercato Garbatella

Al mercato di Garbatella tra via Rosa Raimondi Garibaldi e via Rosa Guarnieri Carducci, è stata inaugurata da Acea Ato 2 in collaborazione col municipio di Roma VIII la terza Casa dell'Acqua nel territorio municipale.

Le Case dell'Acqua sono l'evoluzione delle fontanelle romane e sono un progetto Acea dove è possibile ricaricare tablet e smartphone, oltre a consultare informazioni di pubblica utilità attraverso i display digitali di cui sono dotate. E ovviamente bere gratuitamente acqua potabile liscia e frizzante.

All'inaugurazione hanno partecipato il presidente del municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, Francesco Barbaro, responsabile sostenibilità e rapporti con il territorio Acea Ato 2, Gloria Moretti e Alessandro Vennarecci, responsabili del progetto Case dell’Acqua Acea Ato 2.

Per Ciaccheri le case dell'acqua di Acea sono un aiuto prezioso in ottica del risparmio energetico e della sostenibilità. Barbaro sottolinea come prosegue a pieno ritmo il piano di installazione delle Case dell'Acqua con l'obiettivo di servire sempre più cittadini. Il responsabile di Acea Ato 2 spiega in numeri che nel corso del 2021 è stata resa possibile l’erogazione di 26,7 milioni di litri di acqua equivalenti a un risparmio di circa 560 tonnellate di plastica di bottigliette e 1.390 tonnellate di anidride carbonica non emessa.

Quella della Garbatella è la terza Casa dell'Acqua nel municipio VIII dopo quella posizionata all’interno del Rettorato di Roma Tre su via Ostiense e quella nel cortile del municipio a via Benedetto Croce 50,