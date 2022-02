Diciannove anni fa ci lasciava Alvaro Amici, icona dell'anima popolare di Roma

"La voce verace de Roma", diciannove anni fa ci lasciava Alvaro Amici, cantautore e attore italiano, interprete di stornelli ed esponente della tradizione della canzone romana. Nato a Roma il 21 febbraio 1936 cresciuto tra i lotti popolari della Garbatella con le sue melodie è diventato un punto fermo della canzone d'autore romana, un'icona dell'anima popolare di Roma.

Una vita a Roma e per Roma, dedicata a cantare i vizi e le virtù degli abitanti della Città Eterna. Alvaro Amici aveva vissuto anche ad Acilia e Vitina, ma anche a Testaccio, Morena ed alla Romanina prima di trasferirsi ai Castelli Romani dove visse gli ultimi anni della sua vita.

“La prima casa con mamma l'hanno avuta agli inizi degli anni 60 alla borgata Fogaccia, oggi Montespaccato. Poi si trasferirono ad Acilia, in seguito a Vitinia. Successivamente ha vissuto 10 mesi a Testaccio, quindi due o tre anni a Morena e poi 12 alla Romanina, dove sono nato io", raccontava a Romatoday Serghei, uno dei figli del compianto cantautore che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Rocca Priora.

Una lunga carriera che dal 1961 al 2000 lo ha portato a comporre centinaia di canzoni e decine di dischi. Oltre che cantore della romanità Alvaro Amici è stato anche attore con registi del calibro di Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Giulio Paradisi, Sergio Citti, Roberto Beningi e Ninetto Davoli. Indimenticabile la sua interpretazione del sor Capanna nel film con Ernico Montesanao Il conte Tacchia, del 1982 nel quale interpretava il ruolo di uno stornellatore romano realmente esistito tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.

Nato e cresciuto a Garbatella, al lotto 31, vicino la scalinata di via Orsucci, dal 2008 nel parco di via del Pullino è visibile una targa che si trova a pochi metri dalla stazione della metro "In ricordo di Alvaro Amici. Voce verace de' Roma".

Garbatella che nonostante siano trascorse quasi due decadi dalla sua morte non lo ha mai dimenticato, anzi, ha continuato e continua a tenerne viva la memoria da tramandare alle future generazioni. Non a caso nel marzo del 2021 i Pittori Anonimi del Trullo gli hanno dedicato un murale in piazza Ricoldo da Montecroce, rappresentato con l'immancabile microfono in mano e la frase "l’unico bene suo, sogno adorato era pe’ Roma sua dov’era nato".