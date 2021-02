Diciotto anni fa moriva "la voce verace de' Roma": dalla Garbatella a Vitinia il ricordo di Alvaro Amici

Diciotto anni fa, soltanto un giorno dopo la morte di Alberto Sordi, la capitale perdeva anche Alvaro Amici. Cresciuto tra i lotti popolari della Garbatella, è in realtà vissuto in molti quartieri della Capitale.

Una vita tra le borgate

“La prima casa con mamma l'hanno avuta agli inizi degli anni 60 alla borgata Fogaccia, oggi Montespaccato. Poi si trasferirono ad Acilia, in seguito a Vitinia. Successivamente ha vissuto 10 mesi a Testaccio, quindi due o tre anni a Morena e poi 12 alla Romanina, dove sono nato io” raccontava a Romatoday Serghei, uno dei figli del compianto cantautore che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Rocca Priora.

Alvaro Amici a Vitinia

Le tracce del suo passaggio sono scolpite indelebili nella memoria dei romani che abitavano in quelle borgate. Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, aveva vissuto con la sua famiglia in via del Risaro - lo ricorda Gualtiero Alunni, residente a Vitinia - e non di rado si intratteneva nell’Osteria di via Codigoro 28-30, dove allora c’era l’osteria del ‘sor Augusto, mio nonno”.

Il cantore della romanità

Era però nato e cresciuto a Garbatella, al lotto 31, vicino la scalinata di via Orsucci. “I suoi stornelli, la sua genuinità, sono parte integrante dell’essere romano. Io continuo a ripetere - ha ribadito Paolo Moccia, il presidente del Comitato di Quartiere - che è stato Alvaro Amici il vero cantore della tradizione romana”.

La voce verace di Roma

E d’altra parte viene ricordato così anche in una targa. E’ stata sistemata nel parco di via del Pullino, nel 2008, cinque anni dopo la scomparsa. Si trova a pochi passi dalla metro Garbatella, sulla parete dell'edificio che, per l'emergenza freddo, è stato messo a disposizione delle persone senza fissa dimora. “In ricordo di Alvaro Amici ”vi si legge. Dalla Garbatella a Vitinia, è stato la “Voce Verace de' Roma”.