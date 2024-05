Aree verdi, dopo le polemiche nel municipio VIII partono gli interventi di sfalcio. Ecco dove

Sono in partenza gli interventi per gli sfalci nei parchi del municipio VIII. La scorsa settimana è stato siglato l’accordo quadro che vale cinque milioni di euro e sarà valido per tre anni “che ci permetterà di agire in modo più rapido ed efficiente e con un’unica ditta” ha spiegato l’assessore municipale ad Ambiente, rifiuti, cura e valorizzazione del Tevere e dell'Almone, Claudio Mannarino, rispondendo alle accuse di Forza Italia, che nei giorni scorsi aveva attaccato la giunta Ciaccheri proprio sulle condizioni dell’erba incolta nei parchi e nelle aree verdi del territorio.

I prossimi interventi

Ora che anche il maltempo ha concesso una tregua, gli interventi possono finalmente partire: allo sfalcio lavoreranno quattro squadre, di cui tre destinate alla cura del verde scolastico e una a parchi e aree verdi. “Si procederà in contemporanea – spiega Mannarino – nei due campi. Tra i primi interventi indicati nel cronoprogramma ci sono le zone di Roma 70, via del Serafico, San Paolo, Garbatella e Circonvallazione Ostiense. Questo accordo ci permetterà di procedere in modo più rapido con gli interventi, anche nei prossimi anni, con una sola ditta coinvolta”.

Le accuse dell’opposizione

L’annuncio della partenza del nuovo accordo non è servito a placare gli attacchi di Forza Italia, che continua con la sua mappatura delle aree verdi incolte. Le ultime segnalazioni arrivano da piazzale dei Caduti della Montagnola che “come gran parte del nostro territorio – è l’accusa - presenta una situazione drammatica per incuria e scarsa manutenzione del verde. L'amministrazione municipale alle nostre richieste urgenti di provvedere a tale riguardo si presenta inadeguata per ritardi e scarsa cura del verde pubblico”.