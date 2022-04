Prende forma il "bosco intensivo" di Garbatella

Duecentocinquanta nuovi alberi sono arrivati nel parco della Garbatella in via Rosa Raimondi Garibaldi. L'ieri l'inaugurazione alla presenza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nell'ambito del progetto Ossigeno promosso a livello regionale. All'evento sono intervenuti Tommaso D'Alessio, presidente del Circolo Legambiente di Garbatella, Roberto Scacchi, direttore regionale di Legambiente Lazio e Amedeo Ciaccheri, presidente dell'VIII municipio.

"Oggi lanciamo un altro importante step del progetto Ossigeno qui in questo parco, voluto da Legambiente Garbatella che da anni lotta per la sua riqualificazione, con meno cemento e più spazi verdi e aria pulita per i bimbi e le loro famiglie" ha dichiarato Zingaretti. "Inauguriamo la piantumazione di altri 250 tra alberi e arbusti, continuando a far crescere quest'oasi verde chiamata Bosco Intensivo, voluta dal Circolo Legambiente Garbatella e alla quale noi, come Regione, siamo orgogliosi di poter contribuire. In quest’area di piantumazione vengono convertiti in ossigeno10200 kg CO2 l’anno". E ancora: "Ossigeno è stata una nostra idea di successo, un’iniziativa che stiamo portando avanti con un nuovo bando in arrivo, perché vogliamo proteggere l’ambiente in cui viviamo ma anche dare vita a spazi nuovi, verdi e belli da vivere come questo parco nel cuore di uno dei quartieri storici della Capitale".

Il progetto Ossigeno: cos'è

Il progetto Ossigeno è stato finanziato con 12 milioni di euro in tre anni. Pensato per contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2, proteggere la biodiversità, migliorare la qualità del suolo e dell'aria, e creare spazi verdi da vivere, l'iniziativa, ha visto protagonisti cittadini, enti pubblici e varie realtà del territorio.

L'assegnazione del secondo bando Ossigeno per Roma Capitale si è appena conclusa: così tra progetti in corso e programmati nei prossimi mesi, e comunque entro la fine dell'estate, saranno messi a dimora a Roma più di 3mila alberi. "Si è conclusa con successo senza precedenti la seconda manifestazione d'interesse - fa sapere la Regione - negli uffici regionali sono pervenuti più di 200 progetti. La novità è rappresentata dal terzo avviso che sarà a sportello, un metodo che certamente semplifica la burocrazia e accelera la tempistica, e permette di coinvolgere ancora di più le amministrazioni locali e le nostre comunità".

Il bosco intensivo nel parco della Garbatella

Per garantire l'attecchimento degli alberi piantati oggi, Legambiente ha realizzato un impianto d'irrigazione a goccia, che copre tutte le diverse aree del bosco. Il bosco intensivo nel parco della Garbatella dunque occupa complessivamente una fascia di 70 metri quadri per 8, nella zona del parco lungo la via Cristoforo Colombo, per garantire aria più pulita, un miglior controllo delle ondate di calore e delle acque meteoriche, e anche un contributo alla riduzione della CO2 nell'aria.