Garbatella: terminato il restyling di piazza Brin, il luogo di nascita del quartiere

I festeggiamenti per il centenario si sono conclusi. Ma anche se il compleanno è trascorso, c’è sempre qualche regalo pronto per la Garbatella.

La piazza della prima pietra

Il 10 gennaio il Municipio VIII inaugura il rifacimento di uno dei luoghi più importanti del quartiere: Piazza Brin. E’ “il pincetto della Garbatella” ma soprattutto è la piazza in cui si conserva la prima pietra. Quella che testimonia la sua fondazione, avvenuta il 18 febbraio del 2020. E’ stata riqualificata, grazie ad un intervento che ha visto collaborare l’ente di prossimità con Areti ed Unidata.

Il restyling di piazza Brin

Nella piazza, dopo la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica, si è provveduto a rinnovare la pavimentazione, a sistemare i tombini e le caditoie, risolvendo così problemi legati allo smaltimento della pioggia. La fontana, ripulita, è anche stata riparata ed ora non causa più dispersioni idriche. Sono anche stati inoltre sistemati i gili in marmo che perimetrano le aiuole.

Un biglietto da visita

“L’importante intervento di manutenzione della piazza è il biglietto da visita, un intervento simbolo del rispetto e della cura che tutto il quartiere Garbatella deve avere, così come tutto il territorio” ha commentato l’intervento di restyling l’assessora municipale ai Lavori pubblici Paola Angelucci.

Da oltre 100 anni il salotto urbano della Garbatella

A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, il completamento dei lavori non è stato seguito dalla consueta inaugurazione che l’amministrazione ha deciso di organizzare per la serata del 10 giugno. “Piazza Benedetto Brin è il luogo della prima pietra, Il luogo da cui tutto ebbe inizio. È una delle piazze storiche più belle del Municipio e molto importante per la Città, molto frequentata da persone di tutte le età - ha ribadito l’assessora Angelucci - è una specie di salotto di quartiere”. E’ un belvedere che attira cittadini da tante generazioni. Esattamente, da oltre un secolo.