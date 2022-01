Garbatella, cinque pietre d’inciampo ricordano i deportati ad Auschwitz 

"Enrico Mancini, Emma di Porto, Francesco e Giuseppe Cinelli, Gastone de Nicoló. Ecco i nomi che oggi sono tornati a casa grazie alle pietre d'inciampo promosse dall'associazione Arte in Memoria che aggiunge nella giornata di oggi una nuova pagina a un lungo lavoro che va avanti, anche nel nostro territorio, da anni” - così il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, ha commentato l’installazione delle pietre della memoria sulle strade della Garbatella. Davanti alle abitazioni di coloro che finirono nei campi di concentramento.

Garbatella, le pietre d’inciampo ricordano i deportati ad Auschwitz

C'è chi come Emma di Porto fu arrestata e deportata ad Auschwitz nel maggio del 1944, passando per il campo di smistamento di Fossoli e chi come Enrico Mancini, i fratelli Francesco e Giuseppe Cinelli e Gastone De Nicolò nel marzo del 1944 è stato condotto e trucidato alle Fosse Ardeatine per ordine del generale della Gestapo Herbert Kappler.

“Cinque vite differenti, cinque storie concluse nella tempesta dell'occupazione nazifascista. Cinque pietre a fondamento della nostra democrazia e della nostra Repubblica. A fondamento del nostro futuro. La storia con la S maiuscola di fronte a storie di singoli uomini e donne che oggi tornano con il loro nome e il loro destino a segnare i luoghi della nostra comunità”.

Le cinque pietre d'inciampo alla Garbatella: "Custodiremo memoria"

Le cinque pietre di inciampo poste davanti agli ingressi via Percoto 5 per Enrico Mancini, in via De Nobili per Emma Di Porto, in via Rubino 7 per i fratelli Cinelli e assieme al Municipio VII in via Clelia 37 per Gastone De Nicolò. “Grazie ai familiari, a semplici cittadini, a una rete vigile abbiamo costruito questo nuovo percorso della memoria. Ne avremo cura come meritano, perché - ha concluso Ciaccheri - è del nostro futuro e non solo del passato ciò di cui ci stiamo occupando, grazie a questi nomi, a cui dobbiamo ricordo e riconoscenza".