Ater è morosa per oltre 40mila euro, sigilli ai contatori del gas: lo storico "albergo rosso" di Garbatella è al gelo

Tutti al freddo dal 12 febbraio. Succede nello storico e simbolico "albergo rosso" di Garbatella, edificio Ater costruito negli anni Trenta del secolo scorso e oggi al 40% vissuto da proprietari. Peccato, però, che un maxi-debito dell'azienda regionale, in maggioranza nel condominio, abbia spinto Italgas ad apporre i sigilli ai contatori. E così l'impianto di riscaldamento centralizzato si è fermato.

L'"albergo rosso" di Garbatella al freddo

A denunciare la situazione è una degli inquilini, Daniela Agomeri, 64 anni. Vive in via Guglielmo Massaia dal 2010: "Siamo circa 170 famiglie - racconta - e purtroppo da qualche giorno non possiamo usare i riscaldamenti. E non è l'unico problema, perché la manutenzione è inesistente. Il portone è rotto, i citofoni anche, le cantine sono sempre aperte e potrebbe entrarci chiunque a dormire la notte. La tromba delle scale, lasciamo perdere. Pensi che nel 2012 ci fu una tromba d'aria violentissima, vennero giù dei pezzi di cemento dalla facciata. Bene, i pezzi sono ancora a terra, in un angolo, da quella notte".

Ater morosa per 46mila euro

A confermare il disagio dovuto alla morosità è l'amministratore, Claudio Trucchi, che ha preso in gestione lo stabile dell'ex "albergo rosso" a marzo 2021: "Sono mesi che sollecito Ater per i pagamenti - spiega - , da quando a novembre abbiamo approvato il bilancio ed è emersa una morosità di circa 46mila euro per il gas, relativi alla gestione 2022 e 2023. Vorrei ricevere almeno un anticipo, considerando che la morosità totale del condominio, incluse le spese ordinarie, è di oltre 100mila euro". In altri condomini l'azienda regionale (che a Roma gestisce circa 48mila alloggi) corrisponde gli oneri ogni sei mesi: "E' una sorta di accordo verbale che abbiamo - spiega Trucchi - e a me va benissimo, sarebbe un successo se avvenisse anche qui a via Massaia. Ma non è così, non pagano da gennaio 2023, quando diedero circa 6mila euro relativi al biennio 2021/2022".

Le promesse

A nulla, finora, sono valsi i sei solleciti in tre mesi inviati ad Ater: "Nessuna risposta - conferma - anche se recentemente sono riuscito a parlare al telefono con un funzionario, che mi ha garantito che stanno per deliberare i pagamenti e arriverà qualcosa". Chissà se prima di marzo, quando poi i termosifoni si spengono.