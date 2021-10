Elezioni Municipio VIII, il centrodestra con Scimè costringe Ciaccheri al ballottaggio

Nel Municipio VIII si va al ballottaggio. Nel territorio dove il 50,5% dei romani domenica 3 e lunedì 4 ottobre si è recato alle urne, ci sarà bisogno di un secondo turno.

Il risultato di Ciaccheri

Il presidente uscente Amedeo Ciaccheri (intervista – biografia) e la sua coalizione hanno ottenuto un ampio consenso. Sono stati più di 26mila i residenti che hanno barrato il suo nome sulla scheda elettorale. Il centrosinistra, che ha puntato su Ciaccheri senza dover ricorrere alle primarie, ha totalizzato un abbondante 46%. Un buon risultato, non sufficiente tuttavia per scongiurare la sfida del secondo turno.

Il centrodestra al secondo turno

Il minisindaco il 17 ed il 18 ottobre si troverà di fronte Alessio Scimè (intervista - biografia). Nel territorio in cui è cresciuta Giorgia Meloni, il candidato di centrodestra ha potuto beneficiare di 14.410 votanti. E’ con questi numeri ha ottenuto il lasciapassare per il ballottaggio. E’ staccato di oltre 20 punti da Ciaccheri, ma in un territorio dove il centrosinistra ha governato quasi ininterrottamente, il risultato ottenuto non era scontato. "Un ottimo risultato personale per i consensi ottenuti, per il Centrodestra e per il mio partito" ha commentato Scimè, che dichiara ora di "confidare sia nella voglia dei cittadini di cambiare" dopo tanti anni di amministrazione targata centrosinistra.

Il testa a tersta per il terzo posto

Per il terzo posto in Municipio c’è stata invece una sorta di testa a testa tra la lista Calenda ed il Movimento 5 stelle. Simonetta Novi (intervista – biografia) nel territorio ha superato la soglia dei settemila voti, cosa che le ha consentito di sfiorare il 13% delle preferenze. Leggermente sotto si è collocato invece Marco Merafina (intervista - biografia) che, con 6808 voti, ha sfiorato il risultato della candidata di Calenda, piazzandosi in quarta posizione.