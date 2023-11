Tagli al consultorio di Garbatella, il municipio contro Rocca: "Ci dica cosa vuole fare"

"Il consultorio Elisabetta di Renzo di largo delle Sette Chiese a Garbatella è un bene comune che difenderemo in tutte le sedi opportune". A dirlo è il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri, dopo settimane di mobilitazione dei cittadini sul territorio per chiedere di riportare i servizi di ginecologia, ostetricia e lo spazio giovani nella sede del consultorio di quartiere.

"Per non dover ristrutturare i servizi di questi presidi di salute, comunità e autodeterminazione servono poche cose chiare: più personale, e più risorse" tuona ancora il minisindaco. "Su questo è aperta una interlocuzione con la Asl Roma 2 ma la risposta dovrà avvenire necessariamente dalla politica regionale e dal presidente Rocca che dovrà dichiarare cosa vuole fare e come vuole oggi fattivamente sostenere i consultori sul territorio".

Le proteste sul territorio

La prossima mobilitazione organizzata da un gruppo di donne del quartiere, che per prime hanno potuto beneficiare negli anni dei servizi del consultorio, è prevista per domani, mercoledì 8 novembre con un nuovo sit in a largo delle Sette Chiese. Cosa è accaduto in uno dei presidi sanitari della zona?

I quadranti di Garbatella e San Paolo sono rimasti senza il loro consultorio di fiducia. O meglio, la storica sede di largo delle Sette Chiese è aperta ma solo ed esclusivamente per le vaccinazioni dei bambini sotto i 12 mesi. Niente più servizi di ginecologia e ostetricia gratuiti. Corsi preparto, visite in gravidanza e non, consulenze per neogenitori, screening oncologici. L'utenza è stata avvisata con un solo cartello affisso ai cancelli. Gli stessi servizi sono stati spostati nella sede di via dei Lincei, a Tor Marancia, circa mezz'ora a piedi.

La ragione del trasferimento l'ha spiegata a RomaToday il direttore della Asl Roma 2, Giuseppe Gambale. "Queste sono le risorse che abbiamo, se ci sono due ostetriche le accorpiamo nello stesso luogo in modo da dare continuità ai servizi". E ancora: "Queste sono le risorse di cui disponiamo, razionalizziamo al meglio i servizi invece di chiuderli". On line è stata lanciata una petizione, su change.org, che ha raggiunto le 1.650 firme in poche settimane.