Comunità energetiche tra Garbatella e San Paolo: parte il sondaggio per i cittadini

L'VIII municipio lancia un sondaggio diretto ai cittadini per la promozione di comunità energetiche sul territorio. Si cerca di capire in quanti conoscono il fenomeno, e in quanti sarebbero interessati a far partire esperimenti simili aderendo concretamente all'iniziativa (il sondaggio a questo link).

Cos'è una "comunità energetica"? Un'associazione di cittadini, attività commerciali, istituzioni che decide di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia, da fonti rinnovabili, e per l'autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione.

Esperimenti del genere si stanno facendo strada nel Lazio, anche grazie a finanziamenti stanziati dalla Regione. Nella Capitale abbiamo l'esempio del IX municipio che ha presentato un progetto di comunità energetica e partecipato a un bando apposito regionale. Ora anche il territorio tra Garbatella, San Paolo e l'Ardeatino vaglia questa possibilità, a seguito di una risoluzione approvata dal Consiglio municipale lo scorso maggio.

"Costituire una comunità energetica significa costruire un percorso partecipativo per l'uso condiviso delle risorse energetiche provenienti da fonti rinnovabili con l'obiettivo di produrre benefici economici, sociali e ambientali" commenta il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri. "Per questo proponiamo un sondaggio destinato ai cittadini, alle associazioni, alle scuole, ai commercianti e alle imprese locali per l'avvio di percorsi volti alla costituzione delle comunità".