Claudio Mannarino è il nuovo assessore all'Ambiente del municipio VIII

Claudio Mannarino è il nuovo assessore all'Ambiente, Rifiuti, Cura e valorizzazione del Tevere e dell'Almone. Prende il posto di Michele Centorrino che pochi giorni fa ha dato le dimissioni.

"Tre deleghe importanti che oggi hanno bisogno di essere presidiate con il massimo dell'attenzione vista una criticità su cui stiamo lavorando insieme al Campidoglio da affrontare quotidianamente" ha commentato il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri. "Faccio il mio in bocca al lupo al neo assessore che ho già conosciuto nella sua serietà come rappresentante istituzionale nella veste di consigliere municipale. Claudio conosce bene il territorio e le sue prerogative e so che darà il massimo in questa nuova sfida, pronti e senza sosta per il bene del territorio".

Chi è il nuovo assessore

Mannarino, 37 anni, laureato in giurisprudenza, è stato consigliere eletto con il Pd nel 2006, 2008, 2016 e 2018. Nei suoi mandati ho svolto il ruolo di delegato all'ambiente dal 2008 al 2013 e presidente della commissione consiliare Urbanistica e viabilità. Dal 2018 al 2021 ho fatto il capogruppo del Pd sempre nel consiglio del municipio VIII.

"Raccolgo l'eredità di Michele Centorrino, un amico prima che una risorsa molto importate per il nostro partito e per tutto il nostro territorio" commenta il neo assessore. "Mi aspetterà un lavoro complicato. Metterò tutto il mio impegno in questa nuova avventura facendo tesoro dell`esperienza maturata in tanti anni di consiliatura. Ora è il tempo di metterci subito al lavoro per proseguire sui tanti obiettivi raggiunti e migliorare tutte quelle situazioni che necessitano di un nuovo percorso".