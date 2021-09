Chi è Marco Merafina, candidato presidente del Movimento cinque stelle in Municipio VIII

Astrofisico, nato a Roma del 1959, risiede in VIII Municipio dalla nascita. Diplomato al Liceo Scientifico “Giuseppe Peano” e laureato con lode in Fisica alla Sapienza”. Dal 1992 è membro del Dipartimento di Fisica. Ha pubblicato più di 60 articoli internazionali e si occupa di dinamica stellare.

È docente di astrofisica e tiene attualmente 2 corsi della laurea magistrale. Per più di 10 anni è stato membro del CdA della Sapienza ed è l’autore della riforma della tassazione universitaria del 2004.Tra i fondatori del Coordinamento Nazionale dei Ricercatori Universitari (CNRU), è il Responsabile Nazionale dal 2005. Attualmente è Coordinatore Nazionale della Docenza Universitaria della UIL. Come Responsabile Nazionale del CNRU ha partecipato alla protesta contro l'approvazione delle riforme Moratti e Gelmini e contribuito con articoli e interviste al dibattito sullo stato giuridico dei docenti universitari e sul sistema universitario, partecipando a trasmissioni televisive e radiofoniche. È stato inoltre convocato più volte in audizione dalle Commissioni VII della Camera e del Senato e ha recentemente stilato una relazione sul PNRR nella parte riguardante Università e Ricerca su richiesta della Camera dei Deputati.

Dal 2013 è iscritto al M5S e dal 2018 è Consigliere al Municipio VIII. Ha collaborato con la Commissione VII della Camera per l'elaborazione di studi e proposte per Università e Ricerca, lavorando con deputati del M5S alla stesura di 2 disegni di legge su reclutamento e status giuridico dei ricercatori universitari. Ha proposto la creazione di un Tavolo Nazionale Università e Ricerca che ha portato all'organizzazione nel 2017 del convegno "Università oggi, università domani" dove ha partecipato con una relazione sull’Abilitazione Scientifica Nazionale. Ha partecipato alla stesura del programma nazionale del M5S per le elezioni del 2018, proponendo l’istituzione dell'Agenzia Nazionale della Ricerca. Come Consigliere del Municipio VIII è stato membro delle commissioni Urbanistica, Scuola/Bilancio e Cultura. Ha organizzato un convegno sul consumo del suolo nel 2019, presentando un contributo sul progetto di Riqualificazione Urbanistica “Vigna Murata” per il salvataggio del Parco del Tintoretto minacciato dalla costruzione di una strada. Sta conducendo una battaglia di denuncia dell’incapacità di spesa dell’attuale Giunta al governo del Municipio VIII, con riguardo particolare alle risorse stanziate dal Comune di Roma per il Processo Partecipato su opere nel territorio.