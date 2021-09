Chi è Alessio Scimè, candidato presidente del centrodestra in Municipio VIII

Alessio Scimè cinquantenne, padre di due splendide figlie, è candidato alla Presidenza del Municipio VIII per la coalizione del Centrodestra unito alle prossime elezioni amministrative di Roma.

Libero professionista nel mondo dell’intermediazione immobiliare in una azienda che ha sede da trent’anni in questo territorio.

Dirigente Nazionale di Fratelli d’ Italia, da alcuni anni è collaboratore al gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati del partito ed è Coordinatore del dipartimento rapporti con l’ ATER della Regione Lazio.

Già candidato a questo ruolo nel 2016 al fianco di Giorgia Meloni in corsa per il Campidoglio è da vent’anni uno dei più conosciuti esponenti politici del territorio.

Già eletto in più consiliature, in Municipio ha ricoperto vari ruoli in diverse commissioni maturando un’esperienza politico amministrativa che oggi può mettere a disposizione della comunità in caso di elezione.