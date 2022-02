A Roma arriva il car sharing condominiale: il progetto pilota alla Garbatella

Dalla Garbatella prende avvio un progetto che, nelle intenzioni, punta a modificare le abitudini dei romani. Nei lotti dell’Ater arriva infatti il servizio di car sharing condominiale.

Un servizio innovativo per i palazzi Ater

“A marzo partirà a Garbatella il primo car sharing condominiale in uno degli edifici dell'Ater. È una grande sperimentazione che poi continuerà in tutta Roma e in tutto il Lazio” annuncia il governatore Nicola Zingaretti a margine della presentazione del piano regionale della qualità dell’aria. Qualità che a Roma, come segnalato da un recente report di Legambiente, continua a soffrire di percentuali molto elevate di biossido d’azono. Il triplo rispetto alla soglia individuata dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Auto e scooter elettrici

A beneficiare del primo servizio di car sharing, fanno sapere dall’Ater, “sarà il lotto 15”. Dunque in via Edgardo Ferrati, a pochi passi dal teatro Palladium, quindi nel cuore del quartiere. Lì è prevista la sistemazione di una colonnina di ricarica elettrica e la dotazione di due auto ed uno scooter. La manifestazione d’interessi, che sancirà l’avvio della procedura, è attesa per il mese di marzo.

Un progetto da replicare

“Ci saranno palazzi che avranno a propria disposizione per gli inquilini del palazzo macchine elettriche gestite con Ater- ha aggiunto Zingaretti- Vedremo come va a Garbatella, ma già stiamo trovando le risorse per portarle in tutto il patrimonio pubblico delle case popolari del Lazio. A ogni casa popolare e dell'Ater corrisponderà anche una vettura elettrica a disposizione del condominio. È questo quello che ci vuole in questo momento".

Inoltre "in pochi anni abbiamo l'obiettivo di trasformare il patrimonio pubblico residenziale del Lazio in palazzi green. Metteremo 600 milioni per questo e anche il palazzo della Regione sarà oggetto di una totale ristrutturazione green”.

Un regalo per il centenario

La notizia è stata accolta con entusiasmo anche dal municipio VIII. “Il futuro di Roma è saper coniugare innovazione e prossimità sociale. Solo così la sfida per la sostenibilità ambientale della nostra città entra dentro le maglie del vivere quotidiano. Una sfida importante che prosegue il lavoro di Ater Roma per la rigenerazione del patrimonio residenziale pubblico del nostro territorio e della città” ha commentato il minisindaco Amedeo Ciaccheri. La scelta di Garbatella, fanno sapere dall’Ater, era legata alle iniziative da metter in campo per il centenario. Un regalo che arriva quindi con un po’ di ritardo ma del quale potranno beneficiare, primo caso nella regione, i condomini del lotto popolare.