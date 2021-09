Elezioni Municipio VIII 2021: tutti i candidati alla presidenza

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre i residenti del Municipio VIII sono chiamati al voto anche per il rinnovo dell’ente di prossimità. Nel territorio in cui ricade buona parte del parco dell'Appia Antica e che include quartieri come Garbatella, Tor Marancia, San Paolo e Montagnola, gli abitanti sono chiamati a scegliere tra ben dieci candidati. Tanti sono infatti i nomi in sfida per indossare la fascia indossata da Amedeo Ciaccheri, l'attuale presidente di Municipio.

Oltre alla scelta del minisindaco destinato a governare il territorio, gli elettori potranno esprimere la doppia preferenza di genere, indicando sulla scheda i cognomi di una donna e di un uomo. In caso di ballottaggio si svolgerà un secondo turno. In quel caso si tornerà al voto nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. La tornata elettorale, relativamente all'ente di prossimità, consente di eleggere il consiglio municipale, di cui fa parte il presidente del Municipio VIII ed altri 24 consiglieri.

Amedeo Ciaccheri (intervista - biografia) è il candidato della coalizione di centrosinistra che, con sei liste a supporto, punta sulla ricandidatura. Alessio Scimè (intervista - biografia) è invece il nome scelto dalla coalizione di centrodestra e dalle cinque liste a sostegno. Il Movimento cinque stelle, punta invece a ripetere il risultato elettorale del 2016 con la candidatura di Marco Merafina (intervista - biografia) supportato anche dalla civica Raggi Sindaco. Simonetta Novi (intervista - biografia) è invece la candidata alla presidenza che corre per la lista Calenda Sindaco. "Roma ti Riguarda - Berdini Sindaco" ha scelto di puntare sulla candidata Maria Claudia Benincà (intervista - biografia). "Il Partito Comunista Marco Rizzo" schiera Maria Nicoletta Alari (intervista - biografia); Agostino Altobelli è il candidato presidente di Riconquistare l'Italia (intervista - biografia); Eleonora Antonucci (intervista - biografia) è la candidata de "Il Popolo della Famiglia". Mauro Luongo (intervista - biografia) è invece il candidato su cui scomette Potere al Popolo nella sfida per il Municipio VIII mentre REvoluzione Civica, il movimento fondato da Monica Lozzi, punta su Elena Cherubini (intervista - biografia).