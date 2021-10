Vigna Murata, due incidenti in un giorno: la strada si conferma tra le più pericolose della Capitale

Lunedì da bollino nero per la viabilità e per la sicurezza in via di Vigna Murata. Nel giro di tre ore, infatti, la strada è stata teatro di due incidenti.

Due incidenti in tre ore

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 15 ed ha coinvolto un’honda CBR 600 ed una Toyota Rav4, con il centauro finito in codice rosso. Ma nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18, l’VIII Gruppo Tintoretto si è dovuto recare nuovamente in via di Vigna Murata, per il ribaltamento di un Volkswagen T Roc, il cui conducente è stato trasportato in codice giallo al Sant’Eugenio. Nel primo come nel secondo caso, per consentire le operazioni di soccorso, via di Vigna Murata ha subito inevitabili rallentamenti.

Una strada con tanti sinistri

Il bilancio di fin giornata, con due incidenti in poche ore, ha finito per allungare la già corposa lista di sinistri che, su quella strada, hanno finito per coinvolgere automobilisti, motociclisti e pedoni. In più di un’occasione anche con esito mortale. Un motivo di preoccupazione per gli abitanti, soprattutto nella zona di Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo, ma non solo per loro, visto che su via di Vigna Murata affacciano quattro licei.

Le richieste del territorio

“Secondo uno studio di Roma Capitale, via di Vigna Murata è risultata essere la dodicesima strada più pericolosa - ha spiegato Carla Canale, già presidente del CdQ Vigna Murata e neoconsigliera del Municipio IX - Per anni con il Comitato di Quartiere abbiamo richiesto degli interventi, ma quelli messi in campo non hanno risolto in pieno il problema - ha proseguito Canale - per garantire l’incolumità delle persone, occorre la messa in sicurezza del tratto di marciapiede tra via Stefano Gradi e via Ardeatina e serve un maggiore controllo della velocità. Infine vanno completati i lavori delle rotonde che sono in corso da vari mesi, le cui deviazioni hanno reso piu’ pericolosa la strada a chi non e’ abituato a percorrerla”.

Perchè tanti incidenti a Vigna Murata

La presenza di un lungo rettilineo, una carreggiata molto ampia, ed il malfunzionamento dei dissuasori, sono stati spesso additati dai cittadini tra le principali cause dei continui incidenti. Per questo, dal territorio, non sono mancati gli appelli rivolti alle istituzioni di prossimità, ad esempio, com’è stato nel caso del Comitato di Quartiere Vigna Murata, per chiedere di ampliare i marciapiedi. Operazione che, chiaramente, comporterebbe la riduzione della carreggiata. Un deterrente utile a ridurre la frequenza degli incidenti.