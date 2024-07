Più sicurezza per gli studenti, in viale Odescalchi saranno riqualificati gli ingressi di tre scuole

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza degli ingressi scolastici e dello square centrale di viale Carlo Tommaso Odescalchi a Tor Marancia. Un intervento che, come sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici del municipio VIII, Luca Gasperini, era molto atteso dai residenti della zona e che servirà anche a “riqualificare il viale”.

I lavori nel dettaglio

Saranno messi in sicurezza, in particolare, gli ingressi della sede succursale del liceo classico e scientifico Socrate, dell’artistico Caravaggio e della scuola primaria Raimondi. Tutti istituti che, soprattutto nelle fasce orarie di ingresso e uscita dalla scuola, sono molto affollati, soprattutto da studenti. Da qui l’urgenza di renderli più sicuri, attraverso una serie di interventi. Saranno ampliati i marciapiedi, realizzate opere a tutela di portatori di handicap, modificato il materiale della pavimentazione e installate delle panchine. La viabilità della zona, inoltre, sarà riorganizzata, in prossimità delle scuole, con parcheggi destinati alle persone con disabilità e aree di sosta breve. Per quanto riguarda la durata degli interventi, l'obiettivo, come sottolinea Gasperini, è terminarli entro fine settembre, pochi giorni dopo l'inizio della scuola, salvo imprevisti.

Gasperini: “Viale Odescalchi più bello e sicuro”

“Si tratta di un intervento di manutenzione urbana che ci permetterà di aumentare la sicurezza per gli alunni, ridefinendo gli spazi degli ingressi scolastici, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso degli studenti – sottolinea l’assessore Gasperini -. Purtroppo gli incidenti stradali tra vetture e pedoni a Roma sono quotidiani, ecco perché interventi di questo tipo diventano fondamentali. Si agirà riqualificando un tratto importante del quartiere ma si cercherà anche di aumentare la sicurezza per gli studenti e per chi, in generale frequenta quegli spazi. Viale Odescalchi sarà dunque più bello e più sicuro e questo grazie a un intervento a cui abbiamo lavorato insieme all’assessora municipale alla Scuola, Francesca Vetrugno”.