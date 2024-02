Strade più sicure a Montagnola: attraversamenti pedonali rialzati e una (possibile) zona 30

Il consiglio del municipio VIII ha approvato una proposta di risoluzione, presentata dalla consigliera Simonetta Novi (Lista Calenda), per la messa in sicurezza del quadrante tra via dell'Arcadia e via dei Georgofili. “Una zona ad alta densità di traffico – spiega Novi – dove in pochi mesi sono state investite due persone: a settembre una donna e a fine gennaio un uomo che si trovava sulle strisce pedonali davanti alla scuola dell’infanzia e primaria Regina Angelorum”. Proprio la presenza dell’istituto, secondo la consigliera, rende ancora più urgente intervenire sul quadrante: “Via dell’Arcadia e via dei Georgofili sono strade ad alto scorrimento di traffico e davanti ai cancelli della scuola circolano le auto provenienti da entrambi i lati delle strade. In zona, inoltre, sono presenti palestre, centri sportivi, centri commerciali e mercati rionali. Quando poi sarà completata la trasformazione urbanistica dell’area dell’Ex Fiera di Roma la situazione peggiorerà ulteriormente”.

La proposta di Novi

La consigliera ha proposto dunque di potenziare la segnaletica orizzontale e verticale in zona, con l’integrazione dei cartelli di pericolo, obbligatori ma mancanti e l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati su via dei Georgofili e via dell’Arcadia, in prossimità della scuola Regina Angelorum. “Al momento – spiega Novi – l’unico passaggio pedonale si trova davanti ai cancelli della scuola ed è insufficiente, visto l’alto carico di traffico sulla strada”. Nel documento approvato dal consiglio municipale c’è anche la proposta di realizzazione di una zona 30: “Finalmente abbiamo acceso un riflettore su quest’area, ora stiamo lavorando anche su altre zone, come quella di via Francesco Giangiacomo, dove si trova una scuola”.

Il censimento delle strade pericolose

Il lavoro del Municipio per la messa in sicurezza delle strade più a rischio del territorio è ancora in corso: “Dopo una risoluzione di commissione in cui tutte le forze politiche in maniera bipartisan hanno censito gli incroci maggiormente pericolosi – racconta Novi - ora stiamo sviluppando singoli progetti su quadranti ben specifici come questo che si trova dietro l’Ex Fiera di Roma e quello tra via Odescalchi, via Giangiacomo e via Cerbara, dove sono presenti sei istituti scolastici. Un altro quadrante, su cui c’è un progetto da 430mila euro, è quello tra via Padre Semeria, via Valignano e via Padre Reginaldo Giuliani”. Tutti interventi che mirano a rendere più sicure le strade del territorio e che povrebbero essere realizzati nel corso dell’anno: “A Roma nel 2023 si sono registrate 193 decessi per incidenti stradali – spiega Novi -. Questi numeri sono inaccettabili ed è importante intervenire con azioni mirate e efficaci”.