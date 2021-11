Municipio VIII inizia l'era Ciaccheri: tutti i consiglieri eletti e gli assessori nominati

Il Municipio VIII riparte all’insegna della continuità. La cerimonia d’insediamento che si è svolta il 9 novembre ha permesso ad Amedeo Ciaccheri, rieletto alla guida del territorio, di poter presentare la nuova giunta municipale.

La nuova Giunta Ciaccheri

“La nuova squadra di governo del territorio riparte dalla continuità del lavoro fatto e sono felice di poter affrontare le prossime sfide assieme a Francesca Vetrugno che proseguirà il suo lavoro per la scuola, ad Alessandra Aluigi che continuerà a seguire le politiche sociali e diritti LGBTQ+ e a Michele Centorrino, che seguirà le politiche ambientali e la tutela e la promozione dei nostri fiumi. Do il benvenuto ad Antonio Calicchia, già apprezzato dirigente amministrativo, che metterà la sua esperienza al servizio del territorio seguendo il Bilancio e le attività produttive e sarà anche il mio vice in giunta; con noi anche Luca Gasperini, che conta un’esperienza importante come consigliere municipale e si occuperà di lavori pubblici e di mobilità; infine direttamente dalle realtà di base territoriali ci sarà Maya Vetri che seguirà i temi culturali e la memoria storica – ha dichiarato il minisindaco Amedeo Ciaccheri – Da oggi c'è un nuovo inizio, con le consigliere e i consiglieri e con la giunta, tutte e tutti insieme per non far mai mancare il nostro impegno quotidiano, senza sosta, per il bene delle nostre comunità e della nostra meravigliosa città”.

Le surroghe: chi subentra in consiglio

Oltre al rituale giuramento sulla Costituzione del rieletto presidente, sono state confermate anche le cariche degli eletti. E contestualmente sono state comunicate le surroghe per gli assessori che, ricevuto l’incarico in giunta, hanno rinunciato alla carica elettiva da consigliere. Al posto di Maya Vetri, per la lista Sinistra Civica Ecologista entra Enrico Maria Zilli, il posto di Francesca Vetrugno di Sinistra Civica Ecologista, che torna a fare l’assessore alla scuola, entra Lorenzo Giardinetti e Saverio Milana, il primo dei non eletti nella lista del PD, subentra all’assessora Alessandra Aluigi. Monica Rossi infine prende il posto lasciato libero in consiglio dal democratico Luca Gasperini, neo assessore della Giunta Ciaccheri.

I vertici del Consiglio municipale

La presidenza del Consiglio municipale è stata assegnata al consigliere Samuele Marcucci, che ha ottenuto 17 voti. Prende quindi l’incarico che, nel precedente mandato, era stato di Antonella Melito, oggi consigliere dell’Aula Giulio Cesare. La vicepresidenza con la funzione di Vicario è stata assegnata al consigliere Michele Marini, eletto con Sinistra Civica Ecologista, mentre per l’altro incarico di vicepresidente è stato votato il consigliere Marco Merafina, eletto con il Movimento 5 stelle.

Tutti i consiglieri eletti

Gli eletti in consiglio municipale sono, tra le fila del Partito Democratico Eleonora Talli, Flavio Conia, Giovanni Fasiello, Valchiria Vettori, Samuele Marcucci ed Umberto Spostato. Come anticipato Saverio Milana e Monica Rossi subentrano ai consiglieri che sono diventati assessori. Nel campo del centrosinistra ci sono poi i due eletti della lista Gualtieri, vale a dire Roberto Falasca e Massimo Nanni e per la lista Civica Ecologista entrano Iacopo Nunziato e Michele Marini. Enrico Maria Zilli subentra al posto della neo assessora Maya Vetri e Lorenzo Giardinetti a quello dell’assessora Francesca Vetrugno. Paola Angelucci invece, presente in consiglio durante l’insediamento, ha successivamente accettato l’incarico di Assessora in IX e quindi dovrà rinunciare al mandato elettivo in VIII. Al suo posto entrerà Alessandro Morlupo.