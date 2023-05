Tor Marancia compie 90 anni: tutte le celebrazioni

Il municipio VIII si veste a festa per i novant’anni dalla fondazione di Tor Marancia. Tante e diverse le iniziative per le celebrazioni della borgata a partire dal 6 maggio.

Sabato 6 maggio presso l’Istituto Romano San Michele (Piazzale Antonio Tosti 4) verrà presentato il programma della lunga festa che vedrà:

Dalle ore 10:00 giornata di cura collettiva delle scuole Raimondi (viale C.T. Odescalchi,71) e il Mappamondo (Via Francesco Giangiacomo, 5)

Alle 10:30 al Saloni Giuliani sarà presentato il progetto di solidarietà intergenerazionale “I nostri quartieri: Tor Marancia, racconti di ieri e di oggi” elaborato in collaborazione con il Liceo Artistico Caravaggio per favorire azioni di contrasto all’isolamento e alla marginalizzazione degli anziani;

Dalle 12:00 alle 16:00 Apertura straordinaria del “Museo diffuso del San Michele” il percorso aprirà al pubblico per la prima volta gli uffici della Presidenza e della Direzione, la grande chiesa basilicale interna dedicata a San Michele Arcangelo, capolavoro razionalista di Alberto Calza Bini.

Dalle 11:30 alle 13:00 passeggiata guidata “Alla scoperta di Tor Marancia” che terminerà alla Torre dove dalle 13 prenderà il via il pic-nic comunitario.

Alle 15:30 sarà il turno di scacco alla torre, il torneo di scacchi per tutte le età aperto anche a non vedenti e ipovedenti. Sempre il pomeriggio alle 16:00 il via al torneo di calcetto 5 vs 5 “no cemento cup” giunto alla sua IV edizione per squadre miste con bambini e bambine dai 6 agli 11 anni.

Alle 16:00 presentazione podcast "I ricordi si faranno strada" a cura di AISO - Associazione italiana storia orale. Alla stessa ora sarà possibile partecipare alla visita guidata alle opere di street art a cura di Emiliano Tagliavini dell’Associazione Tormararte

Ore 17:00 Concerto della band All Right Mama (Duo), repertorio anni ‘50 e ‘60 che spazia tra lo Swing e il Rock & Roll.

Fino alle 18:00 presso l’Istituto Sant’Alessio (viale Odescalchi 38 A), i cittadini potranno partecipare ad attività quali biliardino umano, showdown, giardino sensoriale, concerto laboratorio rap, laboratorio di libri tattili, esposizione di opere d’arte sensoriali, testimonianze dal quartiere degli anni ‘80 e ’90.

Più ristretto il programma delle celebrazioni per domenica 7 maggio con appuntamento alle 10:30 con la visita guidata alle opere di street art a cura di Emiliano Tagliavini mentre fino alle 12:00 al Parco della Torre si terranno i “giochi di una volta” insieme di attività fra cui battimuro, scassaquindici, figurine aperte a tutti.

L’ultima appuntamento è previsto per lunedì 15 maggio in via dei Lincei con l’inaugurazione dello spazio OltreTerra dell’Associazione Io Sono un luogo aperto al territorio che vedrà l'esposizione d’immagini fotografiche storiche del quartiere e testimonianze di chi l’ha vissuto.