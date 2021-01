Vigna Murata, residenti preoccupati dal taglio dei pini: “E’ strage di alberi”

Non è passato inosservato il taglio dei pini presenti nello spartitraffico di via Vigna Murata. Sui canali social l’abbattimento, documentato attraverso gli scatti fotografici dei residenti, è stato ampiamente commentato. Chi abita nella zona di Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo ha espresso la propria preoccupazione per l’ennesima “strage di pini”. E d’altra parte era difficile che, in un momento tanto delicato per gli alberi simbolo della Capitale, passasse sotto traccia il loro abbattimento su una delle strade più trafficate di Roma Sud.

La convenzione urbanistica

“Quella è l’area che è interessata dalla trasformazione urbanistica di Vigna murata” ha ricordato la presidente del CdQ Carla Canale “come richiesto dai residenti e formalizzato da Roma Capitale, la strada che lì era prevista è stata stralciata dalla convenzione ma sono rimaste due rotatorie. La nostra speranza è che, la stessa convenzione, preveda di piantare nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti”.

La convenzione urbanistica

Di fronte agli alberi tagliati su via di Vigna Murata, è attesa l’apertura di uno store Esselunga con oltre 4600 metri quadrati destinati alla vendita. Sono stati annunciati inoltre parcheggi ed alcuni immobili a destinazione residenziale. Tra le opere pubbliche previste compaiono delle rotatorie e, per effetto di una delibera votata all’unanimità dal Campidoglio, non c’è più la strada a 4 corsie che doveva collegare Vigna Murata a via del Tintoretto. Un intervento che, è stato molte volte sottolineato dai residenti e dal municipio VIII, avrebbe finito per comportare il taglio di 250 alberi.

L'interessamento del Municipio

Per quanto riguarda il recente taglio dei pini, l'allarme lanciato dai residenti, ha finito per interessare anche l'ente di prossimità. “Sono stato raggiunto da diverse segnalazioni e, di conseguenza, ho chiesto al responsabile del Servizio Giardini di effettuare delle verifiche - ha spiegato Michele Centorrino l’assessore all’ambiente ed alla mobilità del Municipio VIII - il cantiere è regolarmente autorizzato ma ho chiesto di controllare se, come auspichiamo, siano previste delle sostituzioni. Attendo una risposta”. La aspettano anche i residenti allarmati per l'entrata in funzione delle motoseghe.