Una statua di Ercole a grandezza naturale: il nuovo ritrovamento nel parco dell'Appia Antica

Una statua romana in marmo a grandezza naturale. Il ritrovamento effettuato nella collina di Parco Scott, l’area verde dell’Ardeatino parte integrante del parco dell’Appia Antica, ha sorpreso anche gli addetti i lavori.

Perché gli scavi in corso

Il reperto è stato infatti scoperto “dopo settimane di movimentazioni di terra di riporto completamente priva di reperti di interesse archeologico” ha fatto sapere il parco archeologico dell’Appia Antica. Nell’area Acea gruppo con Bacino sud srl da alcuni mesi ha avviato un cantiere per la bonifica del condotto fognario. La struttura, piuttosto vecchia, è collassata in più punti, provocando anche l’apertura di pericolose voragini nel parco e smottamenti della collina.

Per risolvere il problema, che ha causato un prolungato transennamento d’una parte di Parco Scott, sono stati avviati lavori che hanno comportato il movimento d’una grande quantità di terra. Talmente grandi da rendere necessario, in un secondo momento, il ripristino del profilo altimetrico della collina e la messa a dimora di nuove alberature in un’area che rappresenta un importante polmone verde per il quadrante.

Un'area d'interesse archeologico

La zona, situata nel secondo miglio dell’Appia Antica, ha una duplice rilevanza. Del pregio naturalistico si è detto. Ma è importante anche dal punto di vista archeologico, vista la prossimità ad esempio con il sepolcro di Priscilla. I lavori di sbancamento che hanno raggiunto la quota di ben 20 metri sotto il livello di piano di calpestio, sono quindi stati seguiti dall’archeologa Federica Acierno che, per giorni, non ha potuto apprezzare significative scoperte. Fino ad oggi.

“Oggi – ha reso noto il parco dell’Appia Antica – Parco Scott ci ha regalato una grande sorpresa: una statua marmorea a grandezza naturale che, per la presenza della clava e della leontè, la pelle di leone che ne copre il capo, possiamo senz’altro identificare con un personaggio in veste di Ercole”.