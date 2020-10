Renato Zero, per i settant'anni in regalo una targa dal Municipio VIII

Sono tanti gli attestati di stima ed i regali che Renato Zero è destinato a ricevere per i suoi settant’anni. Uno di questi però lo riceverà dal Municipio VIII.

L'iniziativa istituzionale

Il parlamentino di via Benedetto Croce, per festeggiare il compleanno del celebre cantautore romano, ha deciso di consegnargli una targa. La proposta, presentata a sorpresa dal consigliere leghista Simone Foglio, è stata subito votata all’unanimità. La decisione di tributare un omaggio al popolare cantante è stata motivata dal “particolare legame” che, Renato Zero, “ha con il nostro territorio” dove effettivamente è vissuto. Un rapporto che è stato fonte d' “ispirazione per canzoni rimaste nella storia della musica italiana”.

Il ricordo

“Renato Zero abitava in via Fonte Buono ed io sono crescito ascoltando gli aneddoti che mio zio materno, suo amico negli anni giovanili, mi ha raccontato sul conto del cantante, di cui sono un grande ammiratore. Tra l'altro ricordo che il cantautore qui ha mosso i primi passi della sua carriera artistica. Ad esempio - ha sottolineato il consigliere Foglio - esibendosi nel tenda a strisce, la tensostruttura che per molti anni è stata montata in via Costantino. Era allestita proprio dove ora è presente l’albergo bianco” dai residenti sarcasticamente ribattezzato “il bidet”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'affetto dei residenti

La decisione di consegnare una targa al cantautore romano è stata accolta con soddisfazione anche da chi abita nel territorio.“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa - ha commentato Paolo Colombini, presidente del Comitato di Quartiere della Montagnola - perchè Renato Zero è una parte di noi, sia per chi lo ha conosciuto quando viveva qui, sia per chi ha solo potuto solo sentirne i racconti. E' quindi un vero orgoglio poterlo annoverare fra i "Montagnolesi". L'affetto che Roma Sud tributa al popolare contante è genuino. Trasversale. E visto quanto tempo è trascorso da quando Zero ha lasciato questo quadrante, si può concludere che sia anche estremamente radicato.