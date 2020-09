Municipio VIII: ripartono le pulizie straordinarie di caditoie e marciapiedi

Due mesi di interventi di pulizia straordinaria. L’amministrazione municipale ha anticipato il calendario di interventi di cui beneficerà il quadrante compreso tra Tor Marancia e Piazza dei Navigatori.

La ripresa dei lavori

“Dopo una lunga interruzione dovuta alle criticità di AMA Spa ed alle ovvie implicazioni legate al nuovo Coronavirus, finalmente ripartiamo da dove ci eravamo fermati per arrivare a coprire tutti i quartieri” ha annunciato Michele Centorrino, assessore all’Ambiente ed ai Rifiuti.



Gli interventi, com’è stato ricordato dall’assessore municipale, prevedono operazione che vedono “impegnati uomini e mezzi del Municipio per la pulizia e riparazione delle caditoie” mentre alle squadre di Ama spetta il compito di “effettuare il lavaggio di strade e marciapiedi nonché il diserbo di queste ultime”. La collaborazione dei cittadini, per la riuscita degli interventi, è fondamentale.

La collaborazione dei cittadini

"Ai residenti stiamo chiedendo di lasciare libere le strade - ha sottolineato Centorrino - per permettere ai mezzi di poter operare al meglio ed effettuare una pulizia approfondita". A beneficiarne di quest'accortezza saranno gli abitanti stessi che, come già accaduto a San Paolo, con la disostruzione delle caditoie hanno risolto molte criticità legate agli allagamenti stradali.

- Lunedi 28 settembre 2020

Via Sartorio da Piazza Lotto a via Ardeatina lato destro.



- Giovedi 1 ottobre 2020

Via Sartorio da Piazza Lotto a via Ardeatina lato sinistro

- Martedi 6 Ottobre 2020

Viale del Caravaggio ambo i lati



- Martedi 13 ottobre 2020

Viale Odescalchi da via Rufina a Piazzale Tosti ambo i lati



- Martedi 20 ottobre 2020

via dei Lincei ambo i lati



- Martedi 27 ottobre 2020

Via Magni ambo i lati e via Leon Pancaldo ambo i lati



- Martedi 3 novembre 2020

Via Conti Rossini ambo i lati



- Martedi 10 novembre 2020

Piazza dei Navigatori