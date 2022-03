Da Kiev all'Ardeatino tre donne con tre bimbi trovano rifugio in parrocchia

Victoria, Katia e Victoria sono arrivate a Roma con tre bimbi piccoli. In fuga dall'Ucraina in guerra hanno trovato rifugio presso la comunità di don Luigi d'Errico all'Ardeatino, VIII municipio. "Un orgoglio poterle accogliere qua nella nostra comunità" ha detto il presidente Amedeo Ciaccheri, incontrando le tre mamme con i piccoli, in occasione della Festa della Donna, nei locali della parrocchia dei Martiri dell'Uganda, in via Adolfo Ravà, dove alloggiano dopo il lungo viaggio.

"Come possiamo aiutarle" chiedono i cittadini sui social commentando la notizia che gira sulle pagine di quartiere. C'è chi propone pacchi di viveri, vestiti, medicine, chi semplicemente dà il benvenuto e chi si congratula con don Luigi per l'accoglienza. Dal 2007 parroco della chiesa dei Santi Martiri dell'Uganda, referente del settore disabili e catechesi dell'Ufficio catechistico della diocesi di Roma, in parrocchia ha avviato da tempo un'esperienza di catechesi per e con le persone disabili, ma non solo. La sua chiesa offre anche servizi di distribuzione di pasti caldi ai senza tetto, doposcuola per bambini in difficoltà, un centro di ascolto, assistenza domiciliare per gli anziani, aiuti alimentari.

Un macchina del soccorso quella rivolta alle migliaia di profughi in arrivo che a Roma è in grande attività da giorni. Ci sono il mondo dell'associazionismo con le continue raccolte di beni di prima necessità da inviare in Ucraina (nei prossimi giorni partirà un tir da 20 metri carico di provviste), la task force del Comune di Roma, coordinata dall'assessora alle Politiche sociali Barbara Funari, la Prefettura con l'unità di crisi attivata e gli avvisi pubblici per reperire enti a cui affidare il servizio di accoglienza.