Un anno dopo Montagnola ritrova il suo ponte ciclopedonale

Ci vorranno due giorni per montare la campata centrale del ponte ciclopedonale di via Laurentina. E la buona notizia è che i lavori sono finalmente iniziati.

La campata attesa da un anno

Ciclisti e pedoni che quotidianamente utilizzavano l’infrastruttura, hanno infatti dovuto farne a meno per un anno. Il ponte era stato danneggiato dall’impatto di un camion che, sbagliando manovra, lo aveva urtato l’8 ottobre del 2020. La campata centrale, parzialmente crollata, è stata prontamente rimossa. Ma per la sua sostituzione è stato necessario attendere ben oltre il previsto.

L'avvio dei lavori

“Finalmente questa mattina sono iniziati i lavori di ricostruzione del ponte ciclopedonale di via Laurentina” ha annunciato Michele Centorrino, assessore alla mobilità del Municipio VIII con la giunta di Amedeo Ciaccheri. “E’ una buona notizia per la mobilità sostenibile cittadina dopo mesi di attesa, già domani (martedì 18 ottobre ndr ) saranno terminati i lavori e il ponte sarà riaperto nel giro di pochi giorni”.

Le previsioni disattese del Campidoglio

Il tratto mancante del ponte era stato caricato su un autotreno, partito da Bolzano, già nella giornata di domenica 17 ottobre. Era però atteso da tempo visto che, il Campidoglio, si era impegnato a realizzarlo per la primavera scorsa. In una seduta di commissione congiunta, Lavori Pubblici e Mobilità, tenutasi a novembre, i tecnici di Roma Capitale avevano previsto di riuscire a rimettere in sesto il ponte, con un esborso di soli 75mila euro, in soli cinque mesi. A conti fatti, quindi, “salvo imprevisti”, sarebbe dovuto tornare percorribile già per lo scorso aprile.

La burocrazia ed il reperimento delle materie prime

“Le procedure seguite sono state quelle più veloci possibili considerato il codice degli appalti e le verifiche necessarie per questo tipo di infrastrutture. Queste ultime, lo ricordo, sono le medesime a prescindere dalla lunghezza del ponte” ha tenuto a sottolineare Linda Meleo, assessora alla mobilità della Giunta Raggi - Purtroppo si sono aggiunti dei ritardi da parte dell’impresa per le note difficoltà di reperimento delle materie prime, legno e ferro in particolare, dovute alla crisi covid, e che hanno investito tutti i settori produttivi”.