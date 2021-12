L'Eur e la Montagnola tornano unite: riapre il ponte ciclopedonale crollato dopo l'urto con un camion

L'Eur e la Montagnola tornano a essere unite dal ponte ciclopedonale della Laurentina, colpito e distrutto l'8 ottobre del 2020 da un camion gru. Dopo oltre un anno riapre dunque quell’infrastruttura che nella zona delle Tre Fontane i cittadini, soprattutto i ciclisti, hanno reclamato a gran voce.

La Montagnola ritrova il ponte ciclopedonale

"Voglio ringraziare l'amministrazione comunale precedente, le amministrazioni dei Municipi, presenti e passate, il Simu, e l'assessora Segnalini per il consueto impulso che ha saputo dare a quest'altro pezzetto di ricucitura, una delle tante da realizzare se vogliamo costruire il sogno di una città più vicina, più sostenibile e più accessibile. Da questo punto di vista il ruolo svolto dalle comunità di ciclisti è stato molto importante e sono contento che oggi siano qui in tanti non solo per festeggiare ma anche per ricordarci l'importanza di realizzare un progetto di città sostenibile in cui la mobilità dolce sia parte integrante" - ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Ricucire la città e mettere le persone al centro è il nostro obiettivo, oggi facciamo un piccolo passo avanti. E' bello avere tanto stimolo e tanta partecipazione da parte dei cittadini".

"Opera coerente con nostra idea di città dei 15 minuti"

"Questa opera, con cui riannodiamo i territori, è coerente con la nostra di mobilità dolce, di città dei 15 minuti e di prossimità. Noi immaginiamo di fare altre piste ciclabili. Oggi siamo qui a prendere un impegno, ringraziando anche il lavoro di chi c'è stato prima e l'associazione dei ciclisti" - il commento della presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo. "È un'opera molto bella, in legno, fatta da una ditta altoatesina, è stata portata qui da un carico eccezionale” - ha ricordato l’assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini. “Ringrazio le precedenti amministrazioni e il Simu, che ha fatto una corsa contro la pioggia per garantire l'apertura oggi e renderla fruibile anche in questo periodo non clemente da un punto di vista meteorologico"