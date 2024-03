Caos in consiglio municipale, Novi: "FdI ha scatenato le proteste dei cittadini, show gratuito"

Non si placano le discussioni sul consiglio del municipio VIII del 20 marzo, sospeso a causa delle proteste di alcuni cittadini presenti alla seduta. La consigliera Simonetta Novi (Lista Calenda) lo definisce “uno show del tutto gratuito”. Mentre Franco Federici, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio, sottolinea che i cittadini si sono infervorati in seguito a una sua richiesta di maggiore trasparenza alla giunta municipale.

Il racconto di Novi

Le proteste sono scoppiate dopo la fine dell’intervento della consigliera Caterina Benetti sull’interrogazione presentata da Forza Italia in merito alle condizioni di via Benedetto Croce. A parlare, poi, è stato Federici. Ed è proprio durante il suo intervento che sono iniziate le contestazioni dei cittadini: “Federici – racconta Novi - ha iniziato ad alzare la voce nella discussione sulla proposta di risoluzione per la messa in sicurezza di via Giangiacomo. Una proposta di risoluzione di commissione congiunta Lavori Pubblici e Scuola che tutte le forze politiche, anche Fdi e FI, hanno approvato, sia settimane fa in commissione che ieri in aula consiglio. È stato uno show del tutto gratuito, legato al fatto che nel testo della proposta mancava il riferimento a un verbale interno che la polizia locale ha inviato all'Ufficio tecnico, un tecnicismo inutile visto che nelle audizioni abbiamo ascoltato entrambi. E sbagliato, anche perché la proposta di risoluzione su via Giangiacomo nasce a seguito di una iniziativa dal basso, grazie alle mamme dell'asilo Mappamondo che per mesi hanno animato eventi sulla sicurezza stradale proprio per sensibilizzare bambini, genitori, insegnanti e cittadini sulla necessità, nelle strade in cui sono presenti scuole, a moderare la velocità e a prestare attenzione”. Da qui l’amara conclusione della consigliera della Lista Calenda: “Federici e un paio di cittadini hanno urlato contro un atto scritto e votato da tutte le forze politiche in maniera bipartisan e nato grazie all'ascolto delle richieste dei cittadini. Un momento veramente imbarazzante visto che al contrario è stato un esempio di buon governo condiviso e partecipato”.

La versione di Federici

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, invece, fa un racconto diverso: “Non ho attaccato la proposta di risoluzione per la messa in sicurezza di via Giangiacomo, che invece ho votato – spiega –. E sono d’accordo sugli interventi, che sono richiesti anche dai residenti della zona. Anzi, per dare maggior forza al documento, ho chiesto che venisse inserito anche il verbale che la polizia locale aveva inviato all’Ufficio tecnico. Una richiesta contro cui si sono pronunciati diversi consiglieri di maggioranza e di opposizione. Ne ho chiesto il motivo. Ho domandato, inoltre, alla giunta una programmazione chiara degli interventi che verranno effettuati nelle strade del nostro territorio con i fondi del Giubileo. Perché di atti ne vediamo tanti, ma poi ai documenti, spesso, non fanno seguito gli interventi. Per questo ho chiesto alla giunta maggiore trasparenza”. Ed è qui che è iniziato il caos, con i cittadini che si sono alzati in piedi e hanno iniziato ad attaccare l’amministrazione municipale. Costringendo il presidente del consiglio, Samuele Marcucci, a sospendere per alcuni minuti la seduta.

L'attacco all'assessore Gasperini

Federici non risparmia un attacco all'assessore ai Lavori pubblici del municipio, Luca Gasperini: "Se ne è andato prima che potessi presentare le mie richieste" spiega. Parole a cui il diretto interessato risponde così: "Ieri ero stato convocato per rispondere all'interrogazione presentata da Forza Italia su via Benedetto Croce. Una volta fatto sono andato via perché dovevo partecipare a un tavolo interistituzionale con il municipio IX, non ero tenuto a rimanere. Sono attacchi gratuiti e strumentali". Sulla questione è tornato anche il presidente del consiglio municipale, Samuele Marcucci, che ha scelto di sospendere la seduta e che sottolinea: "Ho solo fatto rispettare i regolamenti e le leggi. Questo è il mio ruolo e mi ci attengo in modo scrupoloso nel rispetto delle istituzioni. Mi stupisce che chi ha interrotto la seduta, violando la legge, abbia anche la faccia tosta di criticarmi per essermi comportato in modo serio e doveroso, a tutela dell'istituzione, dei consiglieri e dei tanti cittadini che erano presenti in aula per seguire in modo civile e costruttivo i lavori".