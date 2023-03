Piazza dei Navigatori cambia look: partiti i lavori per rifare i giardini

Betoniera e scavatrice sono già all’opera da qualche giorno dietro le transenne che delimitano il cantiere di piazza dei Navigatori. Sono all’opera per realizzare il nuovo giardino. Si tratta del primo step della convenzione urbanistica che contribuirà al restyling dell’area.

L'avvio dei cantieri

Grazie alla nuova convenzione urbanistica siglata nel 2018 dal Campidoglio, al quadrante del municipio VIII sono stati assegnati 17 milioni di euro. Si tratta di fondi, il cui impiego è stato deciso attraverso il processo di “bilancio partecipato”, che si legano all’edificazione di un nuovo palazzo a piazza dei Navigatori. Contestualmente verranno realizzate alcune opere che interessano l’area, tra cui una nuova bocciofila al posto dell’esistente, un mercato rionale che andrà a sostituire gli attuali box, 12mila euro di parcheggi e 16mila di verde pubblico. Ed è da questi ultimi che si è partiti.

Cosa prevedono i lavori in corso

“Il cantiere avviato alla fine dello scorso febbraio, ha spiegato l’assessore municipale all’ambiente Michele Centorrino, prevede numerose lavorazioni. Tra queste è prevista la realizzazione di percorsi ciclopedonali interni ai nuovi giardini, con percorso tattile per persone con disabilità visiva; la posa di lampioni con lampade led ed corpi illuminanti a led anche sulla pavimentazione. Ed ancora – ha elencato l’assessore – la sistemazione di nuove panchine in legno e ghisa”. I lavori riguarderanno anche una nuova pavimentazione in corrispondenza del nuovo asse pedonale, della piazzetta antistante la fermata dei taxi, dello slargo in corrispondenza dell’ingresso del mercato e intorno alle pensiline Atac.

Un'area verde più grande

“Ovviamente – ha precisato l’assessore Centorrino – è prevista anche la piantumazione di nuove alberature in sostituzione di quelle rimosse: si prediligeranno essenze già presenti all’interno dei giardini, ovvero lecci per le aiuole centrali, e platani da inserire lungo i marciapiedi sul bordo stradale”. Al termine dei lavori, previsti in 120 giorni a partire dallo scorso 24 febbraio, l'area verde sarà ampliata rispetto all'attuale giardino, poiché andrà a comprendere anche la strada adiacente all'attuale mercato. Nel giro di quattro mesi, quindi, le superfici destinate al verde di piazza dei Navigatori saranno rinnovate ed ampliate.