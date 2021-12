Dove non arriva il Comune ci sono i senza tetto: così il parco si salva dal degrado

Un gruppo di senza fissa dimora ha adottato il parco. Ora l'erba è sempre tagliata e curata, il verde pulito e in sicurezza per i tanti bambini che lo frequentano. Grazie all'iniziativa lanciata dal comitato di quartiere, al contributo fondamentale di un'innovativa start up che ormai da anni lavora su Roma e non solo, e alla generosità di una onlus che ha messo a disposizione le risorse economiche per far partire il progetto, ecco che un'area verde della città ha ripreso vita. Siamo al parco di via Duccio di Buonisegna nel quartiere Tintoretto, confine dei municipi VIII e IX, esempio di integrazione sociale per i più fragili e cura dell'ambiente "dal basso".

L'intervento di associazioni e comitati

"Mi è capitato spesso di ricevere richieste da parte delle mamme della scuola che sta davanti al parco di adottare il giardino" racconta a RomaToday Daniela Devenuto, dell'associazione Ottavo Colle, che insieme Retake Tre Fontane-Tintoretto ha sostenuto l'iniziativa. "Noi non ci occupiamo però di fare fisicamente i lavori, non abbiamo gli strumenti, tipo i decespugliatori, non siamo attrezzati, poi ho scoperto Ridaje, il partner perfetto per portare avanti il progetto".

Come funziona Ridaje

Ridaje è il nome di una startup sociale all'interno della rete Custodi del Bello, progetto attivo in più città d'Italia. Tra le tante si occupa di adottare aree verdi tramite associazioni e comitati di quartiere (operazione possibile dal 2014 grazie a un regolamento specifico dell'amministrazione capitolina) dando lavoro ai senza tetto della città. La ricetta funziona in diversi parchi della Capitale.

I giardinieri vengono pagati con contratti part time di 20 ore a settimana, inquadrati al settimo livello del contratto collettivo nazionale settore commercio. Si occupano della cura del verde orizzontale e della pulizia. "La nostra idea è quella di creare un ponte verso il mondo del lavoro, un trampolino di lancio durante il quale poter trovare altre mansioni" spiega Antonia, membro di Ridaje.

"Abbiamo fatto un primo intervento gratuito sull'area giochi, per farci conoscere dal quartiere - spiega a RomaToday Antonia, di Ridaje - poi abbiamo aperto la raccolta fondi sul sito internet, dove chi voleva poteva acquistare delle ore di giardinaggio". La raccolta è stata un successo.

Non solo singole famiglie hanno dato il loro contributo per circa 400 euro, ma una onlus, l'associazione Amici@delsagittario, è intervenuta finanziando con circa 3mila euro l'intera area di 5mila metri quadrati. "D'ora in poi il parco sarà pulito ogni settimana - gioiscono associazioni e comitati - e finalmente sarà completamente fruibile per tutto l'anno".