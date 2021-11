Parco di via della Vallericcia: 40mila euro per la bonifica dell'area, poi l'allestimento a verde pubblico

Al via la bonifica dell'area verde di via della Vallericcia. Parco da tempo abbandonato al confine con Quarto Miglio e il VII municipio, il sopralluogo di oggi da parte del minisindaco Amedeo Ciaccheri e dell'assessore all'Ambiente Michele Centorrino, segna l'avvio degli interventi, attesissimi dai residenti del quartiere.

In circa una settimana di tempo verranno rimossi i resti di vecchi manufatti abbattuti sull'area. Quarantamila euro i fondi stanziati dal parlamentino.

"Affacciata su Quarto Miglio, l'area potrà presto tornare a essere un parco per il quartiere con servizi e progetti sociali" ha commentato il presidente Ciaccheri. "Serviva da tempo però bonificare l'area, eliminare abusi e materiali da dismettere in un area dal grande valore ambientale e sociale".

Terminati gli interventi di ripristino del decoro il parco verrà preso in adozione da un'associazione di quartiere, possibilità prevista da un apposito regolamento del Campidoglio. Il soggetto adottante si obbliga, mediante atto d'impegno, a manutenere l'area per un periodo di tempo determinato, senza oneri finanziari a carico dell'Amministrazione e in conformità a specifici standard tecnico-operativi.