Montagnola, fermi al palo i lavori al parco Falcone e Borsellino: "Caro Babbo Natale facci tu una sorpresa"

L'iter del progetto per il parco è fermo, e il comitato approfitta delle feste natalizie per rivolgersi niente di meno che a Babbo Natale. Una scherzosa provocazione per allertare la nuova giunta sulla realizzazione di quanto promesso. Parliamo dell'area verde dedicata a Falcone e Borsellino in via della Badia di Cava, nel quartiere Montagnola. Si tratta dell'opera pubblica di restyling più votata nel bilancio partecipativo del 2018, strumento che la vecchia amministrazione mise a disposizione dei cittadini per votare l'utilizzo di fondi pubblici del Comune, nel caso specifico provenienti dalla convenzione di piazza dei Navigatori.

"Caro Babbo Natale, come sai da anni cerchiamo di fare bello il parco dei bambini" scrive il comitato Parchi Colombo. "Nel 2018 il Comune ci ha chiesto di fare delle proposte nel bilancio partecipativo e abbiamo proposto di fare bello anche il parco accanto, quello di via Badia di Cava, con un percorso e attrezzi ginnici, una recinzione, una siepe e la sistemazione dell'impianto di irrigazione. Lo abbiamo votato tutti nel quartiere ed è stato il progetto più votato in assoluto. Ma se lo sono dimenticato". E ancora: "Ci avevano anche mostrato il progetto che al posto della recinzione aveva però una rete da pollaio, si erano poi dimenticati gli altri interventi e che c'era pure una struttura abusiva da abbattere (da una decina di anni)".

Senza contare che "i pini si sono ammalati (cocciniglia tartaruga) e se non si interviene cadranno presto, ma sembra che non ci siano neppure i soldi per curarli". Insomma, non resta che sperare in una bella sorpresa. Se non proprio i lavori fatti - impossibili da completare in dieci giorni - almeno un segnale, più che da Babbo Natale dal nuovo sindaco Roberto Gualtieri.

Il progetto di riqualificazione

Ricordiamo che il progetto di restyling prevede l'inserimento di una rete metallica per circa 800 metri, sei accessi pedonali e uno carrabile, per i mezzi di soccorso, un'area cani posizionata invece tra via di Grotta Perfetta e via Badia di Cava suddivisa in due spazi, per garantire la separata fruizione di cani di piccola e grossa taglia. La riqualificazione prevede inoltre la realizzazione di un'area fitness di circa 90 metri quadrati, dotata di attrezzi per la ginnastica a corpo libero, come la pertica, le parallele, gli anelli, la panca e le spalliere.