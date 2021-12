Parco di Tor Marancia: dopo le critiche a Raggi, Gualtieri preme sull'acceleratore. Ecco quando aprirà

A inizio 2022 il parco di Tor Marancia, nato con il meccanismo delle compensazioni urbanistiche, aprirà. È la promessa del presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri. A RomaToday fa il punto sull'iter burocratico che porterà al passaggio definitivo al Comune della porzione di polmone verde con ingresso da via Vittorre Carpaccio. "Tempo qualche settimana e l'ultima particella catastale del terreno, ancora legata al percorso di compensazione dell'area, verrà presa in carico con uno specifico accordo tra Comune e consorzio dei costruttori - spiega il minisindaco - è una delle prime questioni che Gualtieri ha preso in mano". Un'urgenza dettata anche dal fatto che in campagna elettorale sia Gualtieri che Ciaccheri hanno spesso definito la vicenda di Tor Marancia come "emblematica dell'immobilismo dell'amministrazione Raggi". Per non fare figuracce tocca premere sull'acceleratore.

Perché il parco è ancora chiuso

Una vicenda lunga e contorta quella dei 200 ettari di parco la cui realizzazione è prevista da una delibera comunale addirittura del 2002. L'area, che vanta importanti resti archeologici di epoca romana, venne vincolata allora, entrando a far parte del parco dell'Appia antica. Attualmente è percorribile solo accedendo da piazza Lante e da viale Londra, con accesso inaugurato a giugno 2018. Sempre nel 2018 partirono i lavori per attrezzare la zona con ingresso tra via di Grotta Perfetta e via Vittorre Carpaccio, che ancora non è fruibile.

Panchine, fontanelle e gazebo di legno sono stati allestiti. Anche gli arredi ludici sono stati sistemati nell'area giochi destinata ai bambini. Quel giardino però è stato attrezzato prima di procedere all'acquisizione di tutte le particelle catastali che lo compongono. Si tratta di modeste superfici ancora in mano ai privati che, in quanto tali, non possono essere utilizzate per un servizio pubblico. Bisogna cioè completare un iter urbanistico che, attraverso le compensazioni, doveva garantire ai romani oltre 200 ettari di parco. Spieghiamo meglio.

Il meccanismo delle compensazioni

Nell'area in questione, dov'è stato realizzato il terzo ed ultimo "afa" (ambito territoriale di attuazione), ci sono delle particelle catastali che ancora non sono state "compensate". Significa che chi ne è il proprietario, in cambio dell'esproprio, non ha ricevuto cubature edificabili in altre zone della città. Non almeno nella misura prevista dal "meccanismo delle compensazioni" che, grazie al piano regolatore, ha permesso di progettare la nascita di un polmone verde di oltre 200 ettari: il parco di Tor Marancia, appunto.

"Iter si concluderà in poche settimane"

Un collo di bottiglia burocratico che la sindaca Virginia Raggi non è riuscita a risolvere in cinque anni. Ora la palla passa a chi sulla questione non le ha certo risparmiato critiche. "Ci stiamo lavorando con l'assessora Sabrina Alfonsi (delegata all'ambiente, ndr) e con l'assessore Maurizio Veloccia (all'urbanistica, ndr), tempo poche settimane e ne verremo a capo, è tutto pronto per l'accordo con i privati" spiega Ciaccheri. E quindi, è la speranza, anche per la riapertura. A inizio 2022? "Direi proprio di sì".