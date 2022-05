Parco di Tor Marancia, il Comune accelera: c'è l'accordo con il consorzio per l'apertura 

Dopo mesi di attesa il parco di Tor Marancia, è la promessa, si prepara all'apertura. Ancora nessuna certezza sui tempi. Il Campidoglio comunica però di aver raggiunto un accordo con il consorzio per l'apertura del nuovo stralcio del parco denominato AFA 3. Accordo che va a definire i termini per la fruizione al pubblico dell'area verde, quelli relativi al comodato delle aree ancora non cedute a Roma Capitale e la gestione delle attività di manutenzione dell'area.

Perché il parco è ancora chiuso

Il parco di oltre 3 ettari, pronto ormai da mesi, doveva essere aperto a metà del 2021. L'amministrazione Raggi non era però riuscita a risolvere le problematiche riguardanti le particelle catastali da cedere al Comune, poiché i diritti edificatori pre-esistenti e liberati dal piano regolatore generale, a distanza di 15 anni, ancora non sono stati trasferiti altrove. Le compensazioni, infatti, prevedono che il trasferimento dell'area in proprietà a Roma Capitale avvenga solo a valle del cosiddetto "atterraggio", in altra area messa a disposizione dall'amministrazione, dei diritti edificatori liberati nelle aree divenute parco.

"Sono particolarmente contento che questa situazione sia volgendo a termine positivamente" ha commentato l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia. Purtroppo il precedente schema di accordo approvato in extremis nella scorsa consiliatura non era stato concordato in tutti i suoi aspetti con il consorzio che si era infatti opposto alla sottoscrizione" spiega. "Dopo numerose interlocuzioni, siamo giunti ad un nuovo contratto di comodato, concordato formalmente con consorzio e proprietari delle aree, che sottoscriveremo nei prossimi giorni. Il paradosso di tutto questo è che a distanza di 15 anni ancora non si sia conclusa la manovra di ricollocazione dei diritti edificatori di Tor Marancia, con la conseguenza che molte compensazioni sono “atterrate” in tante parti della città, mentre il parco stenta a decollare".

"Facciamo fare un passo avanti ad una vicenda che ha vissuto nella disattenzione negli ultimi cinque anni da parte della precedente amministrazione capitolina" commenta il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri. "Un risultato che ha visto il municipio in prima linea accanto alle associazioni, come Italia Nostra, al parco archeologico dell'Appia antica, ai comitati di quartiere e alle cittadine e ai cittadini. Un impegno continuo e costante portato avanti dal Municipio Roma VIII che, grazie alla collaborazione con il Sindaco Gualtieri e gli Assessori Alfonsi e Veloccia, adesso porterà l'apertura al pubblico di un luogo incredibile. L'apertura serva a sbloccare finalmente la realizzazione del progetto complessivo di quello che sarà il più grande Parco attrezzato della nostra città, per veder realizzato lo straordinario progetto figlio di Cederna e Calzolari, che può diventare il simbolo di una nuova stagione per Roma".