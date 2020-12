Nel parco c’è una voragine che spaventa i residenti: si temono altri cedimenti

I residenti dell’Ardeatino hanno dovuto rinunciare ad un’ampia fetta di parco Scott. Sulla preziosa area verde, propaggine del parco dell’Appia Antica, sono aumentate le transenne.

La voragine nel parco

Nel polmone verde, situato su una collina che domina la Regina Viarum all’altezza dell’ex Cartiera latina, si è formata una voragine. Il cedimento è avvenuto dopo le forte piogge che si sono registrate nella prima decade di dicembre. Una buca, non molto larga ma particolarmente profonda, si è improvvisamente aperta nel terreno.

L'Almone ed il collettore

A pochi metri di distanza scorre il sacro Almone. Il fiume, dopo aver attraversato il parco della Caffarella, superata l’Appia Antica, s’immerge nella pancia di Parco Scott. E da lì, restando interrato, prosegue la sua corsa in direzione del Tevere, di cui rappresenta il secondo principale affluente. L’Almone, attraverso una condotta fognaria, intercetta anche gli scarichi degli abitanti della zona. Ed è proprio questo collegamento che rappresenta il principale indiziato.

La spiegazione del Municipio

Il Municipio VIII, interpellato sulla vicenda nella persona dell'assessore all'Ambiente Michele Centorrino, ha spiegato che “L’area attualmente interdetta per i lavori è ampia per l’intervento di ricostruzione del condotto che Acea Ato2 sta portando avanti”. L’arrivo delle nuove transenne, sistemate proprio per garantire maggiore sicurezza, ha però destato allarme tra i resident che frequentano il parco anche per la sua area ludica e per l'ampio spazio destinato ai cani.

I timori dei residenti

Sulle pagine social dedicate al quartiere, si è diffusa l’indiscrezione d’una “perdita della rete fognaria” che potrebbe “mettere a rischio di cedimento l'area”. Un’ipotesi che per ora non trova riscontri anche perchè ancora non sono stati comunicati, dall’Acea Ato 2, i risultati delle ispezioni effettuate sulla voragine. La presenza del collettore fognario, a quell’altezza, rappresenta invece una certezza.